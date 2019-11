Niño utiliza una tablet de exhibición para hacer su tarea (VIDEO VIRAL)

Pretextos para no salir adelante existen demasiados y eso depende de uno mismo, no importa como pero si en verdad quieres cumplir tus sueños y tener todo con lo que siempre has soñado se puede, solo es cosa de hacer las cosas bien y picar piedra y por nada del mundo quitar el dedo del renglón.

Ganas de salir adelante.

Una persona captó el preciso momento cuando un niño ingresa a una tienda y usa una tablet de exhibición para hacer sus tareas. Su historia fue publicada en Facebook y rápidamente tuvo un gran alcance dando la vuelta al mundo.

El hecho, captado en un local ubicado en Recife, Brasil, nos deja ver que Guilherme Henrique Santos utiliza el dispositivo para completar un trabajo de geografía.

“Ahí lo tienen, no tiene tablet para estudiar en casa y tuvo que venir a la tienda porque tiene que hacer un trabajo de geografía”.

Dijo el responsable de la grabación que se volvió tendencia rápidamente en Facebook y otras redes sociales.

Tras la viralización del clip, la tienda anunció sus deseos de ayudar al niño brindándole equipos y todo el apoyo necesario para que culmine sus estudios escolares.

Las imágenes publicadas en Facebook acumulan miles de reproducciones y cientos de comentarios provenientes de usuarios que expresaron su admiración por el acto del niño.

Hace un tiempo en Perú había un niño de nombre trujillano Víctor, quien estudiaba bajo la luz de un poste de luz, demostró sus ganas de salir adelante y llamó la atención de un empresario árabe quien se llama Yaqoob Mubarak, se dio a la tarea de buscarlo y brindarle apoyo. Esas personas son quienes valen la pena ayudar ya que que para ellas no exiten los pretextos de ser unas mejores personas.

