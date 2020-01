Niño sin hogar es captado durmiendo en la calle con su perrito y se hace VIRAL

En horas recientes se ha vuelto viral la fotografía de un pequeño niño que duerme sobre una banqueta abrazando a su perrito en calles de Filipinas, provocando la ternura y miles de reacciones de amor en las redes sociales.

La fotografía del niño sin hogar que duerme abrazando a su perro se hizo viral en poco tiempo en las redes sociales. Aunque no pudo ser identificado, se sabe que la foto fue tomada en Manila, una localidad de Filipinas.

DUERME FELIZ CON SU PERRITO Y SE HACE VIRAL

Aunque no sabemos nada de ellos, es visible el cariño que este niño tiene a su perro, pues en las imágenes virales podemos verlo aferrado al pequeño can, que es blanco y pequeño, aparentemente todavía es un cachorrito.

El pequeño vive en Filipinas y duerme muy a gusto abrazando a su perrito

De acuerdo con distintas fuentes, las fotografías fueron compartidas el pasado 24 de diciembre por un usuario de Facebook identificado como Jem Villomo, en una publicación que se ha vuelto viral y ha obtenido más de 5 mil reacciones.

El menor sin hogar aparece en las fotografías durmiendo sobre la banqueta de lo que parece ser el centro suburbano de alguna ciudad, descalzo, sin cobijas y con ropa sencilla, durmiendo ante la mirada indiferente de los peatones.

En la publicación original puede leerse lo siguiente:

“El niño vive en la calle junto con su perro. No pide dinero sino comida para ambos”, narró el autor de las imágenes, quien no imaginó que su publicación se volvería viral, aunque aún no se tienen noticias de si se ha podido hallar al niño para ayudarlo.

En las imágenes se ve al menor durmiendo solo y descalzo

Algunos internautas han señalado que el pequeño se llama Nikolás Cristóbal y que vecinos ya han solicitado a las autoridades locales que le den algún apoyo, pues es evidente que aunque se ve bastante protegido por su perrito, resulta muy peligroso que un menor de edad no tenga dónde dormir.

