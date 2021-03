Niño se venga de su tía por aplastarle la cara contra su pastel de cumpleaños

Como en todo cumpleaños no puede faltar, las velitas, la clásica mordida y alguién que siempre sale empujando al festejado contra su pastel. Sin embargo, en esta ocasión La Verdad Noticias presentará la reacción que tuvo un pequeño cuando su tía hizo algo que no quería.

En TikTok el video de un niño se ha viralizado por la reacción que tuvo cuando su tía lo empujó contra su pastel. El chico no se detuvo en mostrar su inconformidad.

Hasta el momento el video se ha viralizado en TikTok y Twitter, en dicho material visual se puede ver cómo el niño enfureció contra su tía y hasta contra el pastel. Y es que todo marchaba en orden. El niño que estaba frente a su pastel, pedía que lo respetaran y no lo empujaran contra éste.

Tía no respeta a su sobrino en su cumpleaños

Al principio todo parecía ir perfecto y todos respetaban esta decisión, por lo que el niño seguro mordió su pastel con toda la confianza del mundo, cuando todos comenzaron a corear “Mordida, mordida, mordida”.

No quería empujón en su cumpleaños, así reacciona el niño contra su tía.

Pero, de pronto todo cambió y su tía se colocó detrás de él y lo empujó ligeramente contra el pastel. El niño de inmediato comenzó a llorar, pero al parecer no fue suficiente y lanzó manotazos contra la chica que lo había lanzado contra su pastel.

La mujer –tía que lo empujó– abrazó al niño para tranquilizarlo, pero nada lo calmaba. Entre risas el clip llegó a su fin.

Pero internet no perdona, por lo que diversos comentarios comenzaron a surgir en las redes sociales, como por ejemplo una usuaria que dijo que la tía actuó mal al no respetar la promesa, (Ahora como le enseñan a ser correcto con su palabra).

Pero también, se podían leer muchas críticas porque el niño reaccionó violentamente. “Fatal si él no quería, pero la reacción del niño también es desmesurada”. Otra dijo: “Debemos ser respetuosos con los niños, el desde el comienzo dijo que no quería que le hicieran eso”; “ El niño no está mal criado”.

