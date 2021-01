Niño se hace VIRAL por evitar enviar su tarea debido al parto de su puerquita

Un niño de tan solo 9 años de edad se ha vuelto viral en redes sociales debido a su petición tan inusual a su maestra durante las clases el línea debido al COVID-19: entregar su tarea más tarde debido a que su cerdito daría a luz.

Desde que la pandemia comenzó, Juan Gabriel, como muchos niños, han intercalado sus deberes en casa con las clases virtuales; él, tenía bajo su cuidado a Sandy, una cerda embarazada, que empezó a parir cuando Juan planeaba iniciar con la tarea.

Ante tal responsabilidad, Juan Gabriel envío a su profesora, Nancy Monroy, un audio en el que le explicaba la situación y le pedía que comprendiera la importancia de cuidar a su puerquita o "cuchi".

“Profe Nancy, buenas tardes. Le puedo decir que no pude mandar el deber muy prontito porque acabando las clases mi ‘cuchi’ empieza a parir y no sé hasta qué hora estará. Y como mi mami aún no llega yo tengo que estar viendo ahí a la ‘cuchi’. En cuanto acabe de parir le envío el deber; ya, gracias, chao. Espero que me entienda.”, dijo Juan Gabriel.

Niño se vuelve viral gracias a su cerdita

Diana Juca, la madre Juan Gabriel, trabaja vendiendo legumbres en la ciudad, por lo que el niño ayudó al animal durante 3 horas para que los 8 cerditos nacieran sanos y salvos.

Aunque el parto de Sandy fue todo un éxito, Juan Gabriel confesó estar nervioso y preocupado durante el proceso.

La profesora Nancy Monroy resaltó que, a pesar de las dificultades de Juan para entregar la tarea, él logró enviarla sin retrasos. El Ministerio de Educación de Ecuador aplaudió la responsabilidad del niño.

Juan Gabriel tiene deseos de ser un gran abogado y tocar el piano, lamentablemente, su familia no tiene el dinero suficiente para poder hacer realidad su sueño.

El niño enterneció las redes sociales con su petición.

TE RECOMENDAMOS LEER: Tres cerdos salvan de morir a un pez empujándolo al agua y se hacen virales

Afortunadamente, Diana Juca dijo que las ganancias por la venta de los 8 lechones, estarán destinadas para los estudios de su hijo.

La Verdad Noticias tiene para ti las historias y temas más relevantes en el mundo. Síguenos en Facebook y Twitter para estar siempre actualizado.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.