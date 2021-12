Niño recibió boletos para Coldplay en México y la banda lo invitó a estar en VIP

Desde que la banda británica anunció su gira Music Of The Spheres World Tour en algunos países de Latinoamérica en el 2022, los fans no dudaron en conseguir sus entradas, pero recientemente un niño causó furor porque recibió unos boletos para el concierto de Coldplay en México y además una sorpresa especial.

Los padres del pequeño lo sorprendieron, pues como regalo de Navidad le dieron boletos, su emoción llamó la atención de los internautas. María José Hernández compartió el video en las redes sociales y mostró la reacción del niño cuando recibe su regalo de Navidad; no podía creer el regalo.

El pasado mes de octubre te compartimos en La Verdad Noticias que inició la preventa de boletos para el concierto, pero debido a que los internautas tuvieron algunas dificultades para conseguir entradas, la banda británica anunció segunda fecha tras agotar preventa.

En el video de TikTok se puede apreciar que el niño lloró de emoción por la sorpresa y abrazó a sus padres por el regalo, pero lo que causó furor es que le dijeron que habían conseguido boletos para una de las mejores zonas del estadio y que irían al concierto juntos.

El video causó diversos comentarios, incluso llegó hasta el representante de la banda británica quien respondió a través de la cuenta oficial de la banda y le dio otra sorpresa al pequeño, le dijo que puede ir con su familia al concierto como invitados VIP. Aquella publicación se volvió viral.

La banda británica llegará a México

La banda llegará a México en el 2022, por lo que este año dieron a conocer las fechas de sus conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El 25 de marzo se presentarán en el Estadio BBVA Monterrey y el 26 del mismo mes. Mientras que el 29 en el Estadio Akron Guadalajara.

El concierto para Coldplay en México será el 3 de abril y 4 de abril, razón por la cual los fanáticos esperan con ansias las fechas de los conciertos para el próximo Año Nuevo, incluso la banda británica compartió las fechas de sus presentaciones a través de un video en YouTube como parte de su gira.

