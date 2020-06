Niño le regala “teléfono” a su papá para poder hablar con él, al no poder verlo

La historia de este niño y su papá han logrado enternecer a los usuarios de Tik Tok, pues el menor dio un conmovedor regalo a su progenitor, robándose así el corazón de los internautas que vieron el video viral.

En la grabación se puede observar a un hombre dentro de un vehículo, mientras muestra el regalo que le dio su hijo, se trata de un “teléfono” regalo que el pequeño dibujó con gran amor especialmente para él.

“¿Quieren ver algo bien chido? resulta que mi hijo tiene tres añitos y me regaló esto del día del padre”

El conmovedor regalo que recibió el papá

El hombre asegura que al recibir su regalo del Día del Padre enseguida le preguntó a su hijo que era y el niño sin dudarlo aseguró que era un teléfono, aunque lo más conmovedor del video viral aún está por llegar.

Al parecer el papá no vive con su hijo, por lo que no lo ve frecuentemente de tal forma que no siempre se pueden comunicar, así que el pequeño decidió regalarle un “teléfono” a su papá para que así puedan hablar más seguido.

“Le pregunte que cosa era y me dijo que un celular y hasta suena”

El video viral deja ver el dibujo de un teléfono celular que en la parte de atrás tenía pegados unos dulces “Tic Tac” lo que hace que al agitar el dibujo este suene, mientras que el padre entre lágrimas indicó el motivo por el cual le habían regalado dicho dibujo.

“Ya luego le pregunte porque un celular y ya me dijo que es para que hablemos”

El protagonista de este video viral de Tik Tok indicó que al parecer cuando su hijo quiere hablar por teléfono con él su mamá no siempre lo deja, por lo que su comunicación se ve limitada.

Fue así como este video viral de Tik Tok logró enternecer a miles de usuarios que quedaron conmovidos por la historia de este niño y su papá.

