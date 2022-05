Niño granjero responde a mujer vegana luego que esta fue sarcástica con él

En TikTok se ha hecho viral el momento en que un niño granjero responde a mujer vegana, quien lo había criticado por la forma en que cuida a sus gallinas.

El pequeño se trata de Carlos Alberto Díaz Colmenares, que en TikTok es conocido como @lagranjadelborrego, el cual comparte videos de su vida como granjero. Fue en uno de estos que mostró algunos consejos de cómo criar de la mejor manera a las gallinas. Pero la ‘influencer’ vegana @soyvelen respondió con sarcasmo.

“Quizá, las gallinas se comen sus huevos simplemente porque son de ellas y no tuyos. No sé, digo”, indicó la argentina. Lo que no se esperó fue la manera en la que el pequeño Carlos reaccionaría.

Niño granjero responde a mujer vegana

La magistral respuesta del niño granjero.

Carlos Alberto grabó otro video allí el niño granjero responde a mujer vegana: “Vamos a responder este vídeo porque no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja”.

El jovencito de 15 años, agregó: “A todas las personas que usan redes sociales les pido que averigüen todo lo que vayan a subir, para no generar malentendidos o especular sobre la vida de las otras personas”.

“El Borrego” explicó que “primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas. Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero como ellas ponen huevos todos los días, yo no voy a desperdiciar la comida y ellas no se los comen, por eso los vendo”.

Además, dijo: “mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas y soy vegetariano, yo no me las comería”.

Mujer vegana responde a un niño por criar gallinas

Mujer vegana habla del niño granjero de nueva cuenta.

Luego que el niño granjero responde a mujer vegana, pero la chica no lo pensó dos veces y alzó de nuevo la voz, ahora para “aclarar” que no era su intención “suponer ninguna cosa fea” del niño granjero, sin embargo volvió a “criticar” al joven al decir:

“El término mascota es especista y como vegetariano también estaría bueno que sepas la definición. Básicamente, especismo es discriminación hacia quienes no son de tu misma especie. Por ejemplo, comerte una vaca y amar a un perro”, sostuvo Velen.

¿Cuál es el propósito del veganismo? De acuerdo al sitio web vegacelona.com, el veganismo es una forma de vida que busca excluir, en la medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales por comida, vestimenta o cualquier otro propósito.

En ese sentido fue que una mujer criticó la forma de criar a sus gallinas al menor, pero la respuesta magistral de cuando un niño granjero responde a mujer vegana dejó sorprendidos a los internautas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!