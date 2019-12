Niño descubre los regalos de navidad ANTES de tiempo y se hace viral

La navidad se acerca y muchos padres de familia han comenzado con las compras de regalos para sus hijos, sin embargo algunos no son tan creativos a la hora de esconderlos y los pequeños traviesos los encuentran antes de la llegada de Santa Claus o los Reyes Magos tal y como este niño que se hizo viral en las redes sociales.

Niño descubre los regalos de navidad ANTES de tiempo y se hace viral

Se desconoce donde habían guardado los regalos pero el niño los encontró y decidió abrirlos. Cuando la madre se dio cuenta de los hechos no le quedó más que tomarle una fotografía a su hijo para compartirla con sus familiares y poco a poco se hizo viral.

Niño descubre los regalos de navidad

La publicación sirvió para que los internautas recordaron su infancia y hablaran sobre las veces en que cacharon los regalos que sus padres tenían escondidos en casa. Esto fue lo que comentaron:

"Yo descubrí los juguetes que mis papás nos habían comprado y nos dijeron que eran para otros niños que sólo los estaban guardando al final nos los dieron y tuvieron que comprar más para ese día"

"Los encontré en la parte de arriba del closet. Y fingí emoción cuando estaban abajo del árbol"

"Yo una vez abrí la cajuela de mi papá y ahí estaban todos los juguetes que había pedido"

"Yo aun no sufro con eso porque mis hijos tienen dos años"

"Mi mamá se fue a comprarlo y yo me hice la que no escuché y luego lo encontré guardado y cuando estaban debajo del árbol me hice la que no sabia nada"

Niño descubre los regalos de navidad ANTES de tiempo y se hace viral

