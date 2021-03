Niño del OXXO reaparece, este es el chico viral de internet

“Uno ya no puede comprar condones con seriedad”, dice un usuario que compartió su punto de vista tras viralizarse el video de un cajero de una famosa cadena de autoservicio. Y es que el chico tiene una cara que hace pensar que es bastante joven, por lo que lo nombraron el niño del OXXO.

Pero si no sabes, o no has escuchado de él, no te preocupes aquí en La Verdad Noticias te dejaremos el famoso video que se ha viralizado y entenderás la razón del por qué.

Resulta que un cliente llegó a un OXXO para comprar condones, pero fue atendido por el “niño del OXXO” quien no puedo esconder sus reacciones a la hora de hacer la venta. Te contamos.

Cuando el cliente pidió que se le vendieran unos condones el niño decía “mmmmm” pero fueron sus gestos los que lo han hecho virales al grado de crearle una serie de memes.

“mmmm” dice el niño del OXXO cuando le piden unos condones.

Pero es que este chico fue tan viral que incluso se han sacado una serie de stikers para WhatsApp en las que se puede tener una reacción diferente, que según los usuarios, las reacciones de este niño fueron tantas que dejó mucho material para “explotar”.

Más sin embargo, los cuestionamiento también se hicieron presentes, ya que comenzaron a señalar que el video probablemente fuera planeado porque un menor no podría trabajar en un OXXO.

Pero después de convertirse en tendencia, el “niño del OXXO” misteriosamente desapareció de su lugar de trabajo, por lo que uno de los usuarios comenzó a buscarlo y fue cuando lo encontró mientras se encontraba jugando en una cancha.

En otro video, cuando fue encontrado de nuevo, el cajero del OXXO fue cuestionado por el hombre que lo había localizado y le preguntó por qué ya no iba a trabajar y él dijo que no ya no va allí porque había muchos “pedos”.

Tu que dices, ¿también crees que el video fue planeado? o ¿las reacciones de este chico fueron sinceras a la hora de hacer su venta de condones? Dejanos tus comentarios.

