Niño corre despavorido tras el susto de su vida (VIDEO VIRAL)

Cuando observen el video no crean que es "Georgie", ¡no! simplemente es otro niño que también se lo va a cargar el payaso, (IT) pero a este no le a arrancar el brazo de una mordida solamente lo hará brincar y gritar de miedo y eso si les arrancara una gran carcajada a ustedes, como este y muchos videos virales vamos a estar subiendo en estos días ya que se viene la mejor fecha del año, ¡por favor! ustedes saben cual es aunque les de miedo.

El susto de su vida. (2 años).

A veces los papás no se miden con las bromas que le hacen a sus bebés, simplemente les vale que queden traumados de por vida y más si se trata del famoso "it" el payaso bailarín, no va a poder ir bañarse con gusto no va a salir a tender la ropa (ok nos proyectamos), pero bueno tal fue el caso de un niño que tuvo el susto de su vida en un supermercado.

El confiado niño que se ve que apenas y aprendió a caminar se acerca curioso a un extraño adorno de "Eso" (obviamente el niño desconoce quién es este personaje) y se lleva el susto de su vida cuando el personaje de terror salta y sale su mano del la alcantarilla, ¡terrorifico!

El susto del bebé es tan grande que se va "caminando" hacia atrás rápidamente y se cae. Automáticamente el bebé comienza a llorar tras el intenso susto que le dio el payaso "Eso".

Sin duda este personaje seguirá ocasionando traumas en los niños de ahora. Ya no sólo serán los millenialls los que viven con el trauma de diversas escenas.

Todos recordamos que en "Eso" hay terroríficas y traumantes escenas como cuando sale de la coladera del baño, cuando asusta atrás de una sábana en el tendedero o cuando se esconde en las alcantarillas, eso son las más reconocidas de la película de los 90´s, pero si ya fueron a ver las reciente película sabrán que la escena de la viejita los hará orinar (spoiler).

Ahora con las películas de "It" las nuevas generaciones también tendrán traumas y crecerán con las escenas de estas películas en su cabeza.

