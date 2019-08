Niño consuela a su amigo con autismo en primer día de clases (VIRAL)

Los niños y adolescentes en gran parte del hemisferio norte empezaron su año escolar 2019. Recuerdan su primer día de clases, ya que por lo regular suele ser muy complejo, sobre todo para los más pequeños de la casa por que son los que se ponen más nostálgicos y es que dejan a sus padres por bastantes horas en el día y no se acostumbran a un nuevo ritmo de vida escolar.

El mejor amigo.

Niño consuela a su amigo con autismo en primer día de clases (VIRAL)

Lo que les vamos a platicar esta vez ocurrió en esta semana en una escuela de Kansas en Estados Unidos, cuando un niño de 8 años se acercó a uno de sus compañeros con autismo en la entrada de la escuela donde ellos asisten a clases.

El niño Connor Crites se encontraba frente a la puerta de la escuela primaria Minneha en Wichita y se sintió asustado por el alboroto de regreso a clases y se puso a llorar muy desconsolado. Pero Christian Moore, un compañero de Connor lo ayudó a sobrellevar el mal momento que estaba pasando sin saber que Connor era autista.

Fue ahí cuando Christian no le importo nada y lo tomo de la mano para acompañarlo hasta la entrada de su escuela, esta acción los ha convertido en unos grandes amigos, el honorable gesto fue fotografiado por la mamá de Christian que lo compartió n redes sociales y en pocas horas se hizo viral en redes sociales ya que el acto de Christian fue bastante bueno paran Connor y así pudo enfrentar ese gran miedo que tenía en ese momento.

"Fue el primer día de clases y comencé a llorar, luego él me ayudó y fui feliz. Me encontró y me cogió la mano y me saltaron las lágrimas de felicidad".

Niño consuela a su amigo con autismo en primer día de clases (VIRAL)

Menciono Connor Crites, el niño diagnosticado con autismo.

Tal vez te interese: Vocalista de Paramore da una lección de amistad (Video de Facebook)

Asimismo, la mamá de Moore señaló:

"Estoy tan orgullosa de mi hijo, vio a un niño en una esquina llorando, ¡así que fue a consolarlo, agarró su mano y lo encaminó dentro de la escuela! Es un honor criar a un niño tan amoroso y compasivo! Es un niño con un gran corazón, el primer día de la escuela comenzó bien".

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos