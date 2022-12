Niño con cáncer fallece en los brazos de Santa Claus

Una triste historia se ha viralizado en internet, la cual se trata sobre un niño de cinco años con cáncer que falleció en los brazos de Santa Claus, mientras se realizaba una visita a un hospital en Knoxville, Tennessee, donde se encontraba hospitalizado el menor.

La trágica historia ya tiene unos años circulando por la red, pero recientemente ha vuelto a circular, tal vez debido a la cercanía con la fiesta decembrinas, pues los niños siempre llevan la inocencia y la ilusión de creer en Santa Claus.

La historia que hoy te presentamos en La Verdad Noticias, fue protagonizada por Eric Schmitt-Matzen, un adulto mayor de 60 años que durante la navidad se disfraza como Santa Claus para visitar hospitales para levantar el ánimo a los pequeños durante las fiestas decembrinas.

Niño de 5 años falleció en los brazos de Santa Claus

La condición del niño era tal que solo le dio tiempo de poner sus tirantes y sus lentes

El hombre de 60 años relata que fue una enfermera con quien ya tenía contacto que le aviso que un niño de cinco años con cáncer le había dicho que su mayor deseo era poder conocer a Papá Noel.

“Mi teléfono sonó, era la enfermera que conozco, ella trabaja en un hospital, me comentó sobre un niño de cinco años, que estaba muy enfermo y su mayor deseo había sido conocer a Santa Claus”.

La situación era tan apremiante, que el hombre sólo pudo vestirse con sus lentes y tirantes, sin alcanzar a ponerse el traje completo, pues la enfermera le dijo que no tenía mucho tiempo, el niño con cáncer estaba en un estado grave de salud.

Schmitt-Matzen relató que “el pequeño estaba muy débil, se veía como si ya estuviera listo para dormir eternamente, cuando me vio sonrió, yo me senté en la orilla de su cama y le dije ‘¿Acaso escuché que te vas a perder la Navidad? ¡de ninguna manera te puedes perder la Navidad! ¿sabes qué? ¡eres mi duende número uno, el favorito!’ y fue en ese momento cuando el niño iluminó su rostro y me preguntó ¿de verdad?”.

El niño sabía que pronto moriría

El impacto de suceso le hizo cuestionar si continuar visitando hospitales en navidad

El hombre relató que el niño había escuchado que moriría, inclusive le preguntó que “¿cómo sabré dónde voy cuando llegue?” a lo que Schmitt le respondió: “Cuando llegue, tú les dices que eres el duende número uno de Santa y vas a entrar de inmediato”.

Tras eso, el menor permaneció en los brazos de Santa, mientras continuaban hablando, los papás del menor permanecían fuera de la sala, cuando finalmente el pequeño de 5 años falleció en los brazos de Santa Claus.

Tras esto, la mamá del menor entró corriendo a la sala por su hijo, “le entregué a su hijo y me fui de inmediato. Me afectó tanto que me cuestioné si debía volver a interpretar a Santa Claus”, afirmó Eric Schmitt-Matzen.

