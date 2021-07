Niño con Síndrome de Down así celebró su graduación tras ser discriminado en kínder

Hace poco se hizo viral el caso de Romeo, un niño con Síndrome de Down que fue discriminado en el kínder donde estudiaba, ya que el pequeño no fue invitado a su fiesta de graduación, e incluso la maestra y la directora “le mintieron” a la madre del menor diciéndole que no habría dicho evento por la pandemia. Pero finalmente el niño pudo tener la celebración que se merecía e incluso incluyó un paseo en limusina.

Romeo que es proveniente de Coahuila vivió una espectacular celebración con la ayuda del negocio “El Sonidero de Torreón”, ya que el dueño de este lugar decidió organizar el jueves, el evento “Graduación de Romeo”, donde asistieron otros niños, hubo globos, música e incluso regalos y show de payasos.

El pequeño tuvo una gran celebración después de que su caso se hizo viral/Foto: Facebook

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, la dirección del Kínder de Torreón “Lucia A. de Fernández Aguirre” no invitó al pequeño al evento de graduación donde el resto de los alumnos sí asistieron. Por lo que mamá de Romeno, Valeria Elizóndo calificó esto como un acto de discriminación contra su hijo debido a su trastorno genético.

Madre de niño con Síndrome de Down denuncia a jardín de niños

Aunque Romeo tuvo un buen aprovechamiento escolar, fue rechazado en su graduación/Foto: Facebook

La madre del niño con Síndrome de Down fue quien decidió denunciar en redes sociales al jardín de niños de Coahuila: “Nunca me llegó un mensaje para invitarme a la graduación. Siempre estuve en contacto con la maestra y la directora con mensajes privados y nunca me avisaron”.

“Días antes, cuatro o cinco días, les pregunté y me afirmaron que no habría nada”, relató la madre de Romeo.

Valeria declaró que se dió cuenta del acto de discriminación que había vivido su hijo cuando pasó por la escuela de preescolar y vió a todo el alumnado con ropa elegante, padrinos y los padres de familia, claramente era el evento de graduación que supuestamente no se iba a realizar.

Cuando Elizóndo enfrentó a la maestra, ella le mencionó “que se olvidó avisarle porque tenía mucho trabajo”. Ante esto, la madre de Romeo decidió exponer al plantel por la forma en la que se comportaron con el menor, quien siempre cumplió con todas sus tareas y responsabilidades escolares.

Mamá de Romeo agradece festejo

Los asistentes llegaron a la Torre Eiffel de Gómez Palacio para tomarse fotos con el graduado y darle varios regalos y sorpresas/Foto: Facebook

En su cuenta de Facebook, la mamá de Romeo agradeció a todas las personas y negocios que se sumaron al festejo de su pequeño. “Muchas gracias por hacer este sueño hecho realidad para mi hijo”, escribió.

El niño de Coahuila tuvo un gran festejo por terminar el año de preescolar/Foto: Facebook

“ 'El Sonidero de Torreón', se los agradezco mucho de todo corazón y gracias a todas las personas que nos acompañaron, también a las personas que le llevaron algún presente! Mil gracias”, declaró Valeria.

Además, la mujer publicó varias fotos donde se ve que el pequeño estaba muy contento con su fiesta de graduación, y que a pesar del momento amargo que vivió, tuvo una gran recompensa.

