Niño compra accidentalmente $2,600 dólares en paletas de Bob Esponja

Un niño en Brooklyn, Nueva York, sorprendió a su madre después de que accidentalmente compró paletas de Bob Esponja por valor de $ 2,600 dólares. Te traemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

La famosa esponja de dibujos animados es la creación del fallecido Stephen Hillenburg, quien basó al personaje en un libro educativo sobre la vida submarina que estaba escribiendo para niños en 1989.

Oficialmente conocido hoy como SpongeBob SquarePants o simplemente Bob Esposa en español, la serie animada se encuentra actualmente en su decimotercera temporada en Nickelodeon.

Niño compra cientos de paletas de Bob Esponja

Noah compra casi 1000 paletas del personaje de Nickelodeon

Pero aunque Spongebob SquarePants no tiene escasez de fanáticos devotos, a veces esa dedicación puede tener algunos resultados inesperados como informa The New York Post este viernes.

Este es el caso de Noah Bryant, de 4 años, un residente de Brooklyn, Nueva York, que logró pedir paletas de Bob Esponja por valor de $ 2,618.85 dólares en Amazon y enviarlas a la casa de su tía.

El pedido, que asciende a 51 cajas que contienen 918 paletas en forma de Bob Esponja, fue una sorpresa considerable para su madre cuando también descubrió que Amazon no reembolsaría la compra.

Desde entonces, se ha creado un GoFundMe para Jennifer Bryant y, al momento de escribir este artículo, las generosas donaciones a "Noah Bought $2,619 Worth of SpongeBob Popsicles" han ascendido a más de 13 mil dólares, para sorpresa de muchos.

Familia de Noah pide ayuda para pagar la deuda a Amazon

Las paletas de Bob Esponja son las favoritas de muchos y combinan sabores de ponche de frutas y algodón de azúcar. Es difícil decir exactamente cuánto tiempo le tomará a Noah comer 918 de las golosinas congeladas, pero tiene dos hermanos con quienes compartirlas.

El costo de la compra sorpresa se ha solucionado, sin embargo, el almacenamiento de las paletas podría ser el siguiente paso más desafiante. Sin embargo, Jennifer Bryant parece tener una red útil de amigos y familiares.

Además ha declarado que las donaciones financieras adicionales se destinarán a "educación y apoyo adicional" para Noah, que vive con el trastorno del espectro autista.

Si hay una lección que se puede aprender de todo este fiasco, es que el encanto de SpongeBob SquarePants no conoce límites. Ya sea que sus fanáticos sean adultos o niños de 4 años, el famoso personaje animado puede ser tan deseable como un refrigerio helado como para verlo en la televisión.

Esto no quiere decir que los fanáticos deban pedir cientos de paletas de Bob Esponja que muestren su imagen, pero seguramente habrá más de unos pocos devotos del personaje que comprendan las acciones de Noah.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.