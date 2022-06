Niño 'cobra' una botella de agua por poner uñas en Nuevo León y se hace viral

Un pequeño niño experto en la aplicación de uñas, se ha hecho viral en redes sociales por dejar de cobrar el servicio, y en lugar de recibir dinero, pide a sus clientas llevar botellas de agua, misma que será enviada a las zonas marginadas que han resultado severamente afectadas por la sequía en Nuevo León.

El menor identificado como Gabriel Quimbar de 9 años de edad quien es habitante de Tamaulipas, tomó relevancia en redes sociales y compartió la lista de personas que se han sumado a su iniciativa, además de mostrar los paquetes que en ese momento estaban a punto de ser enviados.

En La Verdad Noticias hemos dado a conocer que la falta de agua ha dejado en agonía a las presas, pues las 4 se encuentran muy por debajo de la mitad de su capacidad.

Poco después de publicar su iniciativa, Gabriel compartió que los primeros paquetes que logró recaudar, iban a llegar al municipio de García, mismo que es uno de los más afectados por la falta de agua en Nuevo León.

Lamentablemente el buen acto del pequeño fue criticado y muchas personas afirmaron que de esta publicidad, él se estaría beneficiando de algún modo, algo que él negó rotundamente.

“En la recolecta no voy a parar. No finjamos no ver, no escuchar que Monterrey necesita ayuda”.