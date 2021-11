Niñas que lloraron por boletos de Justin Bieber reaparecen después de 10 años

Justin Bieber estará de regreso en México con su gira de conciertos, pero tras este anuncio, muchos recordaron el video viral cuando el cantante canadiense vino por primera vez al país en 2011, y sus boletos se agotaron en minutos; algo que destrozó el corazón de un grupo de niñas “Beliebers”, quienes se hicieron conocidas por llorar frente a las cámaras.

Hace diez años Bieber iba a dar su primer concierto en Monterrey, Nuevo León. Pero los boletos para este evento se terminaron muy rápido, supuestamente porque los revendedores se llevaron prácticamente todos. Ante esto, cinco niñas regiomontanas se viralizaron en redes sociales al salir en el medio Telediario llorando desconsoladamente por no haber conseguido un boleto.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, recientemente tras el anuncio del “Justice World Tour” los fans de Jutsin Bieber hicieron una fila de 20 horas para comprar un ticket para el evento que se realizará en 2022.

Así lucen las niñas que lloraron por querer ver a Justin Bieber

Ambas jóvenes se hicieron virales por llorar previo a un concierto de Bieber/Foto: Milenio

Karen Ortiz y Pamela Capistran son dos de esas cinco adolescentes, ahora convertidas en todas unas adultas jóvenes, quienes recuerdan aquel 11 de agosto de 2011, fecha que les cambió la vida.

“Pues ojalá y hayan disfrutado el video, y que lo sigan disfrutando, porque cada que viene un artista sacan el video”, son los comentarios en tono de broma de Pamela Capistran, quien se encuentra estudiando la carrera en Arquitectura y desde el año pasado comenzó su vida laboral.

“Realmente todo lo que pasó me causa muchas emociones; tanto como risas, cosas bonitas también. Los comentarios negativos que te pueden llegar a tirar, pero yo lo tomo con gracia y nada a pecho” comentó Karen, quien estudia el último semestre en la carrera de Derecho y también se encuentra trabajando desde hace varios años.

“Ahorita ya lo tomamos como algo cómico, estuvo padre la experiencia, porque nada fue planeado. Tú (el reportero Alberto Santos) llegaste y quedamos aquí y pues comenzamos a hablar y dije lo que sentía, comencé a llorar”, prosiguió Pamela, mientras llegaba a la puerta en donde se quedó esperando aquella ocasión para poder entrar para conseguir un boleto del concierto de Justin Bieber en México.

Fans de Justin Bieber aún no tienen boleto para el “Justice World Tour”

En su nueva entrevista para Telediario Mediodía, ambas fanáticas de Bieber declararon que ahora se encuentran solteras y enfocadas en sus estudios y vida laboral: “Algunos dijeron que ya nos habíamos casado, que ya estamos con niños. Y me preguntaba, dónde sacaron esos chismes”, dijo Karen.

No obstante, las chicas que en algún momento se hicieron virales confesaron que aún no tienen boleto para el “Justice World Tour”, pero las jóvenes de Monterrey fanáticas de Justin Bieber esperan no quedarse sin ver el esperado show musical.

