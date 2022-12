Niña se niega a que su mamá guarde su dinero, la razón, dice es bien rata

Es cierto que en ocasiones los niños suelen ser muy aprehensivos con sus cosas, por ejemplo en el siguiente caso que presentaremos en La Verdad Noticias, una niña se niega a que su mamá guarde su dinero.

Pero en esta ocasión resulta que la pequeña tiene una razón por la cual no deja que sea su progenitora quien se haga cargo de sus cosas.

El video se ha hecho viral, no solo porque no quiere que su mamá le guarde su dinero, sino porque desconfiaba de ella.

Niña se niega a que su mamá guarde su dinero

Por malas mañas de la madre, la niña se niega a que su mamá guarde su dinero.

El famoso video que ahora es viral, fue compartido por la usuaria de TikTok, identificada como Nelly Maydelly Moren, y a la fecha ha superado los 72 mil corazones y un millón de reproducciones.

En el video se ve que la pequeña recibe un rollo de billetes, por lo que parece ser un regalo de cumpleaños, es claro que la niña se ve muy feliz y sonriendo.

El momento cúspide es cuando su mamá simplemente le dice que le guardará su dinero para qué éste no se le pierda, no obstante, ella contesta que no, pues desconfía de ella.

“Ah no mamá, tú eres bien ratera”, dice la pequeña.

Este hecho causó risa entre los asistentes a la reunión, al punto de que incluso otra pequeña subraya que sí es muy ratera.

¿Qué es el concepto video viral?

Eres bien ratera dice la niña a su mamá pic.twitter.com/HVYBfaInKV — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 8, 2022

Un video viral es un vídeo subido a internet. La diferencia entre un video corriente y uno viral es que el viral se pone de moda y es difundido masivamente a través de internet. Se suele transmitir por correo electrónico, mensajería instantánea, perfiles de redes sociales, blogs y otros sitios web.

En este caso el video lo hizo y cientos de internautas tomaron con mucha gracia las palabras de la pequeña.

“Le digo eso a mi mamá me da una cachetada y otra por la segunda niña que lo repitió”

“Muy bien, desde niña cuidando sus finanza”

“Ya no te lo regresan, no se los des”

Es por eso que comentarios como los anteriores se dieron a raíz del video donde la niña se niega a que su mamá guarde su dinero.

