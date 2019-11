Niña se negó a hacer problema matemático porque ‘ofendía a las mujeres’ (VIRAL)

La historia de una pequeña niña de diez años se hizo viral en la red social de Facebook y es que esta se negó a resolver un problema matemático en su examen final y la razón ahora es tendencia puesto que el motivo por el que la menor optó por no responder la cuestión es porque esta ‘ofendía a las mujeres’.

Igualdad.

Naomi Pacheco es el nombre de la madre de la pequeña de diez años que hizo tendencia al colocar la respuesta de la niña en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde recibió miles de comentarios en la publicación.

La niña se negó a resolver el problema porque pensaba que la pregunta era demasiado ofensiva para las mujeres y para las personas en general.

"¡Qué! Esto es ofensivo. Lo siento, no voy a resolver esto, no es bueno”.

¿Qué decía la pregunta en sí? Pues la profesora separó una tabla en cuatro partes y realizó el siguiente planteamiento del problema: “la tabla a la derecha muestra el peso de tres estudiantes de cuarto grado. ¿Cuánto más pesado es Isabel que el estudiante más ligero?”.

Dicho escrito hizo que la niña se sienta ofendida. “No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno”.

La historia se hizo viral en todas las redes sociales. Hasta el momento no se sabe qué pasó con la profesora o con el colegio de la niña, pero dicha respuesta ha sido tomada como ejemplo por muchas chicas que no mostraron en darle su apoyo al caso.

Esta no es la primera vez que pasa una situación así ya que ahora las redes sociales muestran distintos casos en los que las personas se ven vulneradas de una u otra manera.

