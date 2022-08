Niña se cambia de nombre y la escuela no quería entregárse la a su madre

Niña de cambia de nombre y la escuela no quería entregárse la a su madre

Este 29 de agosto del 2022, más de 29 millones 849 mil 46 alumnas y alumnos de educación básica regresaron al 100% a las aulas, tras dos años de recibir educación desde casa, por motivo de la pandemia, y a raíz de todo este movimiento, surgieron varios momentos en redes sociales que enternecieron a los internautas, y otros terminaron por desatar el enojo.

Pero en esta edición, La Verdad Noticias informa sobre un caso verdaderamente memorable, pues la historia de una madre y su pequeña, se volvió viral, luego de que esta última aprovechó el nuevo ciclo escolar para adoptar una nueva identidad.

Cabe señalar, que junto con los menores, un millón 225 mil 580 docentes regresaron a las aulas para atender a los alumnos y alumnas que se reincorporan a los salones de clases en kínder, primaria y secundaria.

Historia viral

La niña es viral en redes sociales

La divertida historia fue contada por Thania Paola, quien comentó la hazaña de la pequeña Valentina en su primer día de clases, junto a unas fotografías que han dado la vuelta por toda la internet, logrando acumular 66 mil visitas y más de 99 mil veces compartidas.

Niña se cambia de nombre

Se cambia de nombre y las maestras dudan en entregarla

Pues resulta, que en uno de los 232 mil 966 planteles en todo el país, que recibieron a los niños, se dió una peculiar historia, en la cuál niña, decidió cambiarse de nombre, por lo que al ingresar a su institución, escribió en su gafete el nombre “Naydelin”, identidad que es muy diferente a la real. Por lo que, a la hora de regresar a casa con su madre, las maestras no quisieron entregar a la pequeña, pues alegaron que no se trataba de la misma pequeña, pues traía un nombre distinto.

“No me la querían dar (en la escuela) por que la ‘escuincla’ (niña) dijo que se llamaba Naydelin. Que pedo Valentina”, escribió la madre de la menor en su relato, junto con una fotografía desde fuera del plantel, ya no que la dejaban recoger a su hija, ya que no respondía a su nombre real”.

