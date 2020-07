Niña le rompe el corazón a su hermana “Yo no soy tu amiga ¿ok?”

Esta joven intentó grabar un video viral para Tik Tok con su hermana, sin embargo la niña terminó rompiéndole el corazón, asegurando que ellas no eran amigas, hecho que logró hacer reír a miles de internautas.

La joven intentó hacer un reto viral de Tik Tok, para ver si ella y su hermanita eran mejores amigas, pero la usuaria se llevó una triste noticia, pues la niña al escucharla hablar de inmediato la interrumpió y le aseguró firmemente que ellas solo eran hermanas y no amigas.

Niña le rompe el corazón a su hermana y se hace viral “Yo no soy tu amiga ¿ok?”

Aseguró a su hermana que no son amigas

El reto viral de Tik Tok consistía en contar hasta tres y una vez finalizado el conteo cada una de ellas debía de hacer un gesto con el rostro, si el gesto era el mismo en ambas eso indicaría que las dos eran mejores amigas, pero la joven ni siquiera pudo llevar a cabo el experimento, pues mientras explicaba la dinámica la niña la interrumpió, solo para darle la triste noticia y “romperle el corazón”.

“A la de tres debemos hacer una cara y si coincidimos es que somos mejores amigas”

Niña le rompe el corazón a su hermana y se hace viral “Yo no soy tu amiga ¿ok?”

Tras pronunciar estas palabras la niña que se encontraba detrás de la joven de inmediato interrumpe a su hermana, solo para agregar que ellas no son amigas.

“Yo no soy tu amiga ¿ok? hermanas”

Al escuchar las palabras de la niña su hermana quedó realmente sorprendida, pues al parecer no esperaba una respuesta de este tipo por parte de la menor, quien firmemente aseguró que ellas solo son hermanas.

“Yo no soy tu amiga ¿ok?” pic.twitter.com/4RrR2wKmQW — V E R D A D (@ErgoProxy95) July 12, 2020

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Le hace creer a su hermana que chocó su coche… final inesperado

Este video viral compartido en Tik tok logró hacer reír a miles de internautas, quienes no pudieron evitar divertirse con la respuesta de la niña, aunque seguramente a su hermana no le agradó nada su respuesta pues esta triste confesión no sólo logró sorprender a la joven, sino que además le rompió el corazón.