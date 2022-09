Niña escribe una carta de desamor y ahora los usuarios buscan a “Juan”

La infancia es una de las etapas más lindas de los seres humanos y conforme se va creciendo se experimenta el primer enamoramiento, en este sentido La Verdad Noticias contará la historia que se ha viralizado en internet donde una niña escribe una carta de desamor.

Todos hemos vivido la etapa de enamoramiento, algunos lo vivimos con alguien de la escuela, el salon, trabajo, pero es durante la infancia e inicios de la adolescencias donde las emociones están más susceptibles lo que incluso nos lleva a escribir cartas.

Pero la realidad es que no todo es color de rosa ya que en ocasiones el amor no siempre es correspondido y viene la primera decepción amorosa.

Niña escribe una carta de desamor

Niña le escribe una carta de desamor a Juan y se hace viral.

En Tiktok se ha publicado un video donde muestran cómo una niña escribe una carta de desamor a un tal Juan, donde le deja claro por qué no le cae bien.

“Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende no me hables. Estoy molesta contigo”, se lee en la carta de la niña.

Aunque el mensaje ha sido corto, el video se ha vuelto viral en la cuenta @andresjr21_, y ya acumuló más 400 mil “Me Gusta”, más de 3 mil 500 comentarios, más de 21 mil compartidas y 4.3 millones de reproducciones.

El primer desamor de un niño

Los comentarios por ver que la niña escribe una carta de desamor a un tal Juan.

Al ver el mensaje para Juan, la escena causó polémica entre los usuarios de TikTok por lo que varios de ellos mostraron su apoyo a la pequeña, mientras que otros admiraron su gran ortografía y algunos más no pudieron contener sus ganas de saber qué pasó después: si esa carta llegó a su destino o si Juan leyó la carta.

“No te desgastes, después entenderás que los hombres no leen los testamentos que enviamos”

“Ay reina, solo sigue con tu vida. Esos ni leen”

“Cómo canaliza sus emociones, es parte de parar, pensar y actuar. Qué linda”

“mal día para llamarse Juan”

“la niña que está escribiendo debería dar el chisme completo, quiero saber si Juan le habló”

“te estamos vigilando juan”

“Creo que si va enserio, por qué dejo su firma al último v:”

“mi pasión es leer conversaciones ajenas”

“la nena tiene mejor letra que yo xD”

Es así como los usuarios se han expresado del video viral, titulado: “Te vamos a encontrar, Juan” donde se ve que la niña escribe una carta de desamor.

