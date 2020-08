Niña embarazada supuestamente por un niño de 10 años por fin tiene a su bebé.

La menor de edad embarazada Darya fue noticia viral en todo el mundo cuando afirmó que un niño de 10 años la había dejado embarazada. Finalmente, la adolescente ha dado a luz a su bebé en una clínica perinatal.

La niña Darya tenía solo 13 años cuando se hizo viral en el mundo después de aparecer en un programa de televisión de Rusia en horario estelar, en el que insistía en que su amigo Iván, de 10 años en ese momento, era el padre de su bebé por nacer.

A lo largo de su embarazo, la colegiala se convirtió en una estrella de las redes sociales, ya que a menudo publicaba actualizaciones sobre lo que estaba sucediendo y cómo iba su relación con su novio 3 años menor que ella. La mañana de ayer, se confirmó que Darya dio a luz en una clínica perinatal en Krasnoyarsk, Siberia, a una niña.

Niña rusa embarazada por otro niño ya tuvo a su bebé

La nueva madre publicó: “Eso es todo, di a luz a una niña a las 10 am. Fue duro, lo contaré todo más tarde, ahora estoy descansando”. Aunque su novio, ahora de 11 años, no podía estar a su lado, ella había dicho anteriormente que la ayudará a criar a su hija. Antes de que Darya le diera la bienvenida al mundo a su hija, publicó: “Él no vive conmigo, a veces pasamos la noche juntos. A los 16 años se hará cargo de la paternidad, pero depende de cómo vaya todo entre nosotros”.

Cuando su historia se convirtió en una noticia viral, Ivan se apegó a la historia de Darya y también insistió en que él era el padre biológico del bebé, a pesar de que los expertos dijeron que era imposible. En el popular programa de televisión ruso, el Dr. Grekov declaró: “Volvimos a verificar los resultados del laboratorio tres veces para que no haya ningún error”, por lo que concluyó: “No puede haber espermatozoides, todavía es un niño".

Independientemente, Ivan siguió siendo el novio de Darya, incluso cuando Darya confesó que había estado ocultando la verdad: había sido violada en su ciudad natal de Zheleznogorsk, según los informes, por un chico de 16 años. Luego se reveló que les dijo a todos que Iván era el padre porque estaba avergonzada y no quería aceptar la verdad de lo que le había sucedido.

Te puede interesar: INSÓLITO: Niña embarazada revela el sexo de su bebé en Instagram

Actualmente, la policía está investigando el caso y se espera que tome una muestra de ADN de la niña recién nacida. Y tú, ¿Qué piensas respecto al caso de esta niña rusa que acaba de tener otra niña? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí abajo.