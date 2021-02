Niña de 7 años se hace viral mientras lucha contra 3 raras enfermedades

El video de una niña de siete años que está luchando contra tres enfermedades raras se ha vuelto viral en TikTok mientras realiza una adorable rutina de baile durante la espera por un trasplante de intestino.

Isabella Thompson, de Swift Current, Saskatchewan, en Canadá, ha estado viviendo en el hospital desde su nacimiento. La niña stá gravemente inmunodeprimida y tiene una forma de enanismo, y un defecto congénito del colon la ha dejado en la lista de trasplantes.

Kyla ha estado compartiendo el viaje médico de Isabella en su blog y cuentas de redes sociales desde que su hija tenía un año, pero nunca esperó que se volviera viral.

Al hablar sobre los efectos del video de su hija en la gente, Kyla dijo: "era mi única salida para mi salud mental", dijo Kyla a CTV News. “Lo que realmente me ayudó es la cantidad de personas que se acercaron a mí y me dijeron: ‘Mira, lo que escribiste, lo que dijiste, lo que compartiste’ me ha ayudado".

Isabella nació enferma

Cuando Kyla quedó embarazada en 2013, ningún médico le dijo a ella ni a su esposo, Lyle, que algo andaba mal. Su hija nació el 6 de diciembre de 2013. Pero, en solo unos días, sus padres se darían cuenta de lo enferma que está.

En unas semanas, a Bella le diagnosticaron tres afecciones: inmunodeficiencia combinada grave (SCID), enfermedad de Hirschprung e hipoplasia de cartílago-cabello.

A pesar de sus múltiples enfermedades, la niña protagonizó este video viral en TikTok que La Verdad Noticias te presenta a continuación.

La primera de sus enfermedades, SCID, es un trastorno muy raro causado por mutaciones en diferentes genes implicados en el desarrollo del sistema inmunológico.

La SCID afecta específicamente a dos tipos principales de glóbulos blancos: las células T, que identifican y atacan a los patógenos y las células B, que producen anticuerpos contra el "invasor". Debido a que Isabella no tiene ninguno de estos tipos de células, la hace muy susceptible a infecciones graves.

Isabella se ha sometido a un trasplante de médula ósea y actualmente recibe terapia IVIG (inmunoglobulina intravenosa), hecha de sangre de un donante, para darle inmunidad.

Su segunda condición, la enfermedad de Hirschsprung, es una condición que afecta el intestino grueso, conocido como colon. La afección es causada por la falta de células nerviosas en los músculos del colon de un bebé y hace que el recién nacido no pueda defecar durante varios días.

Los médicos se vieron obligados a extirpar todo el colon de la niña cuando tenía menos de un año y han realizado al menos 21 cirugías.

Su madre, Kyla, escribió en su página pública de Facebook que su hija todavía lucha contra el "dolor, la distensión, la mala motilidad, [sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado] y dietas restringidas ocasionales".

Por último, Isabella tiene hipoplasia del cartílago-cabello, que es una forma de enanismo. Las personas con esta afección son generalmente de baja estatura, cabello muy fino y claro y son inmunodeficientes.

La hipoplasia del cartílago-cabello es común entre la población Amish pero, en la población general, es tan rara que se desconoce cuántas personas la padecen.

