Niña de 3 años hace cumpleaños de 'La Monja' y se hace VIRAL (FOTOS)

Con todo lo que sale en la actualidad, los niños se vuelven cada vez más susceptibles a desear fiestas que cualquier otro niño en su sano juicio pensaría, pues esta pequeña nos ha demostrado que clásicos no son lo suyo y celebró su cumpleaños al estilo de ‘LA MONJA’.

Así es, la pequeña niña Lucía, de ahora ya 3 añitos de edad, pidió hacer su fiesta de cumpleaños lo más terrorífico posible, y no se le ocurrió otro personaje que no sea la de su película favorita, nada menos que ‘La Monja’, lo que ha vuelto a su particular celebración viral por todo internet.

Como padres, nuestro deber es hacer feliz a nuestros hijos, aunque suene rara la idea, cumplieron el sueño de su pequeña y llenaron la fiesta con el tétrico toque inspirado en la cinta.

Hubo un pastel con la cara del personaje en blanco y negro, poniendo el nombre de la cumpleañera en rojo para darle un estilo malévolo, además de una piñata con la forma esquelética de ‘La Monja’, los invitados iban con las caras pintadas con la temática, y por si fuera poco, el outfit y maquillaje de la niña, era parecido al que tenía la verdadera para que se sintiera dentro de la película.

En las imágenes también se puede apreciar como la pequeña entra muy bien en su papel, ya que por momentos se veía seria, pero en realidad no aguantaba las ganas de gritar de felicidad al ver su sueño hecho realidad.

Gracias a los padres que subieron las fotografías del cumpleaños en su cuenta de Facebook, los internautas quedaron impactados y perturbados a la vez con la maravillosa celebración de la pequeña, por lo que no dudaron en viralizar las imágenes y compartirlas por las redes sociales.

Recordemos que esta no es la primera vez que internet nos muestra una fiesta tan singular como esta, pues nos ha traído anteriormente a el niño concha, niño momo, al niño fan del metro y el niño fanático de bad bunny.