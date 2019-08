Niña afirma: "Yo no fui la del desmad&%e": VIDEO VIRAL

Niña afirma: "Yo no fui la del desmaye": VIDEO VIRAL

Fatima es una niña que se hizo viral en su primer día de clases ya que su mamá compartió un video en donde le pregunta cómo le fue en la escuela y la niña le cuenta que echaron "desmadre", la simple respuesta de la menor de edad causó risas entre los internautas y se comenzó a propagar entre las redes sociales el video.

En la grabación se observa a la menor de edad saliendo de su salón de clases muy contenta, (en preescolar) y su mamá le pregunta ¿Cómo te fue en tu primer día?... y su respuesta ¡fue épica!.

Esto fue lo que respondió la niña:

“Bailamos, cantamos, hicimos desmadre”, dijo la pequeña y ante la sorpresa de la madre, quien pregunta “¡¿Qué?!”. “Hicimos… jugamos con pelotas”, corrigió Fátima.

Tras la fama alcanzada del video la mamá de Fatima, la señora Josefina dio una entrevista a los medios de comunicación en especial a "El Universal" en donde platicó que todo comenzó cuando compartió el video en un grupo de Whatsapp de la familia.

A partir de ese momentos a su sobrina, Marissa de Anda, se le ocurrió compartirlo en su cuenta de Facebook y a la brevedad se volvió viral.

Josefina mencionó que ha recibido buenos y malos comentarios, sin embargo respeta a quienes afirman no estar de acuerdo con la 'groseria' de la niña pero al mismo tiempo mencionó que está agradecida por los comentarios positivos que también han recibido.

Por otra parte, Josefina dijo que a pesar que le causó gracia al principio, cuando dejó de grabar la mujer regañó a Fatima, pero también quedó sorprendida con la respuesta de la menor de edad.

“Yo le dije ‘hija, ¿cómo que hiciste desmadre en la escuela? Eso no se hace’ y me contestó ‘mamá, espera, yo no hice desmadre, fueron otros chiquillos, yo no fui la del desmadre”, finalizó.

