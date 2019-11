Niña NO se resiste a un chicle ¡mira lo que pasa! (VIDEO VIRAL)

Una niña de aproximadamente cuatro años de edad ha causado ternura entre los internautas ya que no pudo resistirse a masticar un chicle a pesar que su hermana le dijo que no lo hiciera.

La grabación se hizo viral ya que la hermana mayor lo grabó todo el su celular.

Los hechos:

Una niña de aproximadamente doce años le habla a su hermanita para que se siente frente al celular grabando y coloca un chicle en la mesa.

“No te lo comas y te daré otro. Espérame ahorita vengo”, le dice.

La hermanita no sabe qué está pasando y solo mira el celular y el chicle sin embargo en su rostro se puede observar que la pequeña de cuatro años no puede resistir la tentación de ver una goma de mascar en frente de ella y no poder saborearla.

Niña NO se resiste a un chicle ¡mira lo que pasa! (VIDEO VIRAL)

Sin duda alguna la hermana mayor sabía qué sería un difícil reto para la pequeña y por eso decidió grabarlo.

¡Traviesa!

Después de aproximadamente 40 segundos de presión, la niña decide lentamente apagar la cámara del celular con una cara de niña traviesa.

Además antes de apagar la grabación dice “I cant do it” (no puedo hacerlo).

Niña NO se resiste a un chicle ¡mira lo que pasa! (VIDEO VIRAL)

El video se hizo viral a la brevedad y los comentarios no se hicieron esperar:

“Ella me recuerda a Agnes de “mi villano favorito””.

“¿Porqué es tan bonita?”

“Sin duda fue un gran problema para ella”

“Este es mi video favorito”

Hasta el momento en la cuenta oficial de Facebook de Kids Say el video lleva más de 271 mil veces compartido, 455 mil reacciones y 68 mil comentarios.

Únete a nosotros en Instagram

Sin más preámbulos aquí te dejamos el video:

Tal vez te interese:

Hombres juegan con hermosa y gigante beluga a la pelota (VIDEO VIRAL)