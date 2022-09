Nerón, el perro rescatado por la Marina en Tabasco, desfila el 16 de septiembre

En 2020 circuló el momento en que un can estaba asustado y aferrándose a la vida mientras se sostenía de un barandal para no morir, pero muchos no supieron nada más de él, por lo que te presentamos qué fue de Nerón, el perro rescatado por la Marina en las inundaciones de Tabasco.

Muchos no notaron que el perrito que encabezaba el desfile del 16 de septiembre se trataba del perrito que había sido rescatado por elementos de la Marina en las inundaciones de Tabasco, por lo que el video del usuario de TikTok, Limber.Cor recordó quién es.

Se trata de Nerón, el cual tras ser rescatado de morir ahogado en Tabasco ahora forma parte de los elementos caninos de la Marina.

Nerón, el perro rescatado por la Marina en desfile militar

De casi morir ahogado, Nerón, el perro rescatado por la Marina y ahora es miembro de ella.

Una historia que vale la pena contar es la de Nerón, el perro rescatado por la Marina, el cual formó parte del desfile militar de Tabasco, como ha mencionado La Verdad Noticias, tras ser rescatado por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en 2020 fue adoptado por la Marina y es entrenado para ser perro de rescate.

Es así que el perrito ha recibido adiestramiento para convertirse en parte del escuadrón de los binomios caninos ya que incluso las autoridades han destacado que tiene buenas actitudes para formar parte de las labores de rescate a la población civil.

Te puede interesar: Las fiestas patrias están “PAL PERRO” (VIDEO VIRAL)

Perritos rescatados ahora son binomios caninos de marinos

Nerón y Donatello, perritos rescatados en las inundaciones de Tabasco en 2020.

Aún hay fe en la humanidad, señala el video viral de TikTok y es que Nerón marchó al frente de otros perritos de la Marina que son entrenados para rescate y detección de narcóticos.

Nerón marchó junto a su rescatador, el Teniente de Corbeta Demetrio Feria Cruz, pero no fue el único, también lo hizo Donatello, otro perrito rescatado de las inundaciones en 2020 que afectaron a miles de personas por el desborde de ríos y la acumulación de lluvias.

Dos años después la vida de Nerón, el perro rescatado por la Marina, ha cambiado por completo y será él uno de los canes entrenados para el rescate de personas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!