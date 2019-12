Navidad tiempo de reflexión: top 5 imágenes conmovedoras del internet 2019

Navidad tiempo de reflexión: top 4 imágenes conmovedoras del internet 2019

Diariamente en las redes sociales podemos observar contenido muy variado que se hace viral pero una de las fotos que más se comparten son aquellas que tocan el corazón de los internautas. Imagenes que al verlas sientes empatía con la situación y te hacen reflexionar acerca de las bendiciones de la vida.

En este año 2019 pudimos observar diferentes fotos de este tipo pero aquí te dejaremos un top 5 de imágenes que te regresan la fe en la humanidad. El marco de las fiestas navideñas es la temporada ideal para pensar en lo bueno que tenemos y ser agradecidos así que sin más preámbulos aquí te dejamos el top 5.

1.- Perrito en el camión

Un conductor del transporte público lleva en su camión a su perrito ya que confesó que no le parece justo que permanezca en su casa tanto tiempo solo así que prefiere llevarlo con él a trabajar a pesar que a algunos usuarios no esten de acuerdo.

Imágenes conmovedoras del internet 2019

2.- Ejemplo de madre.

Una mujer se hizo viral debido a que para salir adelante se ve obligada a vender gelatinas y postres en las calles pero lo que más conmovió a los internautas fue que adentro del carrito llevaba a su bebé en una pequeña camita improvisada.

Imágenes conmovedoras del internet 2019

3.- Amor de abuelos

El amor que los abuelitos sienten por sus nietos es algo inexplicable pero sin duda alguna es enorme y esta imagen lo refleja ya que un hombre de la tercera edad fue captado cargando a su nieto enfermo en la espera de ser atendidos en alguna clinica del seguro social en México.

Imágenes conmovedoras del internet 2019

4.- Ejemplo de padre

Bien dicen que padre no es el que engendra sino el que cuida y ama a sus hijos y este conductor de transporte público lo demostró en una imagen que se hizo viral ya que deja ver a su hijo dormido en una camita improvisada al lado de él en el vehículo demotrando que no hay pretextos para no cuidar o hacerse cargo de los hijos.

Imágenes conmovedoras del internet 2019

5.- Abuelos en navidad

Un hombre de la tercera edad fue captada en el transporte público cargando los juguetes para sus nietos en el marco de las fiestas navideñas, sin duda alguna el amor de los abuelitos es enorme.

Imágenes conmovedoras del internet 2019

