Narally, influencer que se tatuó la cara de su pareja infiel en el rostro

La tiktoker Narally Najm se volvió viral por tatuarse en pleno rostro un retrato de su ex pareja, Laura, después que terminaron la relación e incluso tras pillarla siéndole infiel.

Narally tuvo recientemente un hijo, que ambas pensaban criar en una casa que habían comprado, pero la infidelidad quedó al descubierto, pues la engañó hasta cuando estaba en pleno parto.

"Me pilló y le dije que no pasaría de nuevo. Pero ella no quiere estar conmigo", dijo Laura a Mirrror.