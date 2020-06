NETFLIX: Temporada 3 de "Dark", los MEMES que te confunden más que tu novia

Si crees que tu novia a veces te confunde diciendo ¡No!, cuando le preguntas si está enojada, estas chavo, chavo. El nivel de dificultad de estos memes son nivel Dios, algo así cómo... bueno mejor no te decimos, igual no vas a entender.

NETFLIX y los mejores memes de Dark

Disculpa si nuestro sarcasmo es más grande que tu inteligencia, pero es que de verdad el día de hoy nacieron nuevos memes por el estreno de la tercer temporada de "Dark" en ya sabes donde, Netflix, la plataforma que nos regaló la mejor serie habida y por haber de todos los tiempos, y no te estamos mintiendo, está proyección en la pantalla chica ha dado mucho de que hablar ya que sin duda alguna hace que te explote la cabeza.

Las matemáticas, la física y la química son más fáciles de entender que esta joya de serie, la cual desde la primer temporada te deja muchas incógnitas con las cuales pasas noches preguntandote si Jonas vestido de Georgie ("IT") está enomorado del amor de su vida que resulta ser su tía, cuando su hermano es su papá, su papá su abuelo, ¿y el sobrino eres tú? ¡maldición! ¿pero qué carajo? una reverenda horchata.

No te queremos confundir más de lo que ya estas, por supuesto con tu novia. No quererte spoilear, pero, la tercer temporada cuenta con 8 capítulos los cuales llevan el nombre de: 1 Deja-Vu, 2 The Survivors, 3 Adam and Eve, 4 The Origin, 5 Life and Death, 6 Light and Darkness, 7 In Between y el último llamado Paradise.

Si sigues leyendo hasta aquí, es obvio que aún no ves la tercer temporada, así es que si sigues perdiendo tu tiempo, te estas tardando demasiado y entre más días pasen más memes van a seguir apareciendo en las redes sociales los cuales te van a seguir confundiendo ¿y no queremos eso verdad?

Y si no has visto ninguna de las tres temporadas, no cometas el error de solo ver la tercera para querer "ahorrarte" tiempo, ¡no no no! grave error, el tiempo no existe, ese lo construyes tú, bueno ya bye solo disfruta de los memes aunque no les entiendas nada y si si sabes que onda solo te queda reír y compartir esta nota y todos los memes de la mejor serie de NETFLIX.

¡Maldición!.. el inmortal.

Hoy es un buen día para morir.

Todos en la madrugada.

Lo peor es que si es cierto.

Ya llévame diosito.

El agua de "horchata".

#YoSoyDarks