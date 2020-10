NASA difunde siniestros sonidos del espacio exterior para celebrar Halloween.

“Sinister Sounds of the Solar System” (Sonidos Siniestros del Sistema Solar, en español), es la nueva y aterradora lista de reproducción seleccionada por la NASA que se ha vuelto viral en redes por no ser la típica música de Halloween a la que las personas están acostumbradas.

En lugar de aullidos de hombres lobo y crujidos de casas embrujadas, esta lista de reproducción está llena de espeluznantes gemidos, grietas y otros ruidos extraños de todo el cosmos. La playlist está “llena de nuevos ‘gemidos’ y ‘silbidos’ de nuestro universo que asustarían a las criaturas más macabras”, según un comunicado de la NASA.

Algunas de las pistas de la lista de reproducción son los sonidos de “marsquakes”, creados a partir de datos capturados por el módulo de aterrizaje Mars InSight de la NASA. Para capturar estos terremotos, el módulo de aterrizaje utiliza su instrumento Sismic Experiment for Interior Structure (SEIS), que “escuchó” marsquakes por primera vez en 2019.

NASA publica "playlist de horror" para este Halloween

De igual manera, también se puede escuchar los “sonidos del universo antiguo” en la lista de reproducción cortesía de la nave espacial Planck de la Agencia Espacial Europea que, de 2009 a 2013, estudió el fondo cósmico de microondas (CMB), la luz que queda del Big Bang. Planck fue capaz de “ver los ecos sonoros del universo primitivo”, según el comunicado.

La nave espacial Juno, que orbita Júpiter, también ofrece una “música” más misteriosa. Durante su cuarto paso cercano al planeta gigante, que ocurrió el 2 de febrero de 2017, Juno observó señales de ondas de plasma provenientes de la ionósfera de Júpiter. Mientras estaba allí, el instrumento que mida las ondas de radio y plasma del planeta registró las escalofriantes ondas de su atmósfera.

ESCUCHA AQUÍ:

La lista de reproducción para Halloween incluye sonidos creados a partir de datos del observatorio de rayos X Chandra de la NASA, que observa el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia Vía Láctea, entre otros objetos y fenómenos cósmicos.

Con información de actualidad.rt.com