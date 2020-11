Mus-cats: La mujer que hace “malabares” con 500 gatos

Más de una docena de gatos y perros compiten por la atención de Maryam al-Balushi mientras reparte golosinas en una cama de su casa en la capital de Omán, Muscat.

A pesar de las quejas de los vecinos y de los gastos crecientes, ha acumulado 480 gatos y 12 perros, y describe a sus mascotas como "unas personas que levanta el ánimo" y mejores compañeros que sus congéneres.

"Encuentro que los animales, especialmente los gatos y los perros, son más fieles que los humanos", dijo mientras los gatos saltaban de un poste rascador cercano.

Huérfana a una edad temprana, Balushi ha hecho crecer su colección de animales en la última década, identificándose con sus amigos peludos, muchos de los cuales fueron rescatados de vidas difíciles en la calle.

Omán ha experimentado un repunte en el número de animales callejeros y abandonados en los últimos años, informan los medios locales, a pesar de las multas de 25 dólares por deshacerse de una mascota.

Se informó a La Verdad Noticias que los activistas por el bienestar de los animales han abogado por un programa de "atrapar, castrar, liberar" para reducir el número de animales callejeros.

Balushi gasta alrededor de 7,800 dólares mensuales para cuidar a los animales, 17 de las cuales son ciegos, los alimentan y limpian diligentemente, además de llevarlas al veterinario para recibir atención médica.

Su casa ahora está llena de jaulas, y Balushi las deja salir para hacer ejercicio y jugar en rotación.

¿Cómo empezó a "coleccionar" gatos?

"Todo comenzó en 2008 cuando mi hijo compró un pequeño gato persa", dijo Balushi, de 51 años, una funcionaria jubilado, que vestía una abaya rosa oscuro y un maquillaje impecable.

"Como muchas madres, me negué a cuidarlo porque no me gustaban los animales y mi hijo no le prestaba mucha atención ni cuidaba su higiene".

Pero dos años después, Balushi se encontró cuidando a otro gato y su enfoque se transformó.

"Me encontré totalmente inmersa. La cuidé por completo, la alimenté, la bañé y pasé mucho tiempo con ella", dijo.

Se corrió la voz sobre el nuevo amor de Balushi por los animales y los expatriados que se iban dejaban a sus mascotas en la puerta de su casa, mientras que los refugios de animales restablecían sus cargos con ella.

Después de comprar su propia casa en 2014 a raíz de las quejas sobre su creciente colección, pudo hacerse cargo de más animales. Balushi se inspiró en un antiguo vecino que solía alimentar a los callejeros con sobras de la casa.

Ella suele adoptar a los gatos de la calle

Ella dice que su impresionante colección de gatos y perros la ha ayudado a evitar la depresión, además de ganarle un seguimiento impresionante en Instagram. "Estaba en un lugar oscuro y ellos fueron el salvavidas que me rescató", dijo.

