Mundial rompe amistades, captura de WhatsApp lo demuestra

Con el inicio del Mundial de Qatar las agendas sociales de millones de aficionados cambiaron, y esto llegó con consecuencias por lo que ahora el mundial rompe amistades.

Esto se debe a que los aficionados priorizan ver un partido de futbol a los compromisos hechos con amigos o familiares.

Esto mismo le pasó a la usuaria de Twitter @luciiiafj la cual se hizo viral luego que en expusiera el caso donde su amigo prácticamente la dejó plantada.

Mundial rompe amistades

Con una captura de WhatsApp joven expone como el mundial rompe amistades.

La joven compartió en Twitter la captura de una conversación de WhatsApp con su mejor amigo en la que él le había prometido salir el día de su cumpleaños, sin embargo el mundial rompe amistades.

La conversación inicia diciendo:

"¿Te acuerdas que te dije que te iba a regalar mi compañía para tu cumpleaños? Me da que no te voy a regalar ni eso", acto seguido, Sergio da el motivo: "Hay octavos del Mundial el día de tu cumple".

Pero lo que ha llamado la atención es que Sergio intenta justificar su decisión al decirle: "Lucía, cumples años una vez al año. El Mundial es cada 4".

Como era de esperarse el argumento que no acaba de convencerla a lo que ella le contesta: "¿Cómo no me vas a hacer caso ni en mi cumpleaños por un p*** partido?".

Pero en el siguiente mensaje, Lucía ya parece haber asimilado que su amigo no va a asistir a su cumpleaños, pero quiere saber qué equipos son los culpables del abandono de Sergi: "No se sabe", responde para colmo a la pregunta.

Te puede interesar: Mexicanos en Qatar se visten de qataríes y trollean a extranjeros

¿Cómo afecta el mundial a los fanáticos?

Expertos aseguran que las emociones que despiertan este tipo de eventos pueden impactar su organismo.

Las emociones que despiertan este la Copa Mundial o este tipo de eventos pueden impactar su organismo generando una motivación para divertirse y pasar el rato, y para los fanáticos y apasionados, un generador de sensaciones buenas o malas, ligadas a los resultados.

Y en el caso presentado en La Verdad Noticias donde el mundial rompe amistades se ha convertido en una de las publicaciones más virales de la semana con más de 55.000 'me gusta' y superó los 5.000 retuits. Además, las 1.600 respuestas que ha recibido hasta el momento también han ayudado a la difusión del post.

Y es que más allá de ser una publicación muy compartida, el tuit ha generado un intenso debate entre los que se posicionan del lado de Lucía y los que lo hacen de parte de Sergio.

"Falta totalmente justificada"

"Hay prioridades y hay que entenderlas"

"No me cabe en la cabeza como se puede renunciar al cumpleaños de un ser querido por un partido de fútbol"

“El último mundial de Messi y Cristiano… ¿Qué no entiendes?”

“Una cerveza a este hombre ,se lo merece Importancia a lo importante”

“Una verdad como un templo”

Estos fueron algunos de los comentarios que se han dado sobre el WhatsApp viral donde se expone que el mundial rompe amistades.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!