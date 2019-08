Mujeres se pierden en la selva y hacen un divertido (VIDEO VIRAL)

Periódicos argentinos anunciarón que dos mujeres de la tercera edad de 62 y 67 años se encontraban perdidas en la selva tucumana, una noticia a pesar de ser alarmante sacó miles de carcajadas en redes sociales ya que el video que grabaron para que las fuesen a ayudar se viralizo rápidamente.

El susto de sus vidas.

Mónica y Claudia López rentaron un auto el día domingo ya que tenían planeado visitar el monte de San Javier, en la provincia argentina de Tucumán. Todo comenzó por que querían conocer una cascada de la zona, pero ese no fue el problema, el problema fue cuando intentaron regresar ya que ninguna de las dos recordó bien el camino y se desciaron durante 48 horas, sobrevivieron gracias a media bolsa de bizcochos y al agua que llevaban para preparar mate.

El hijo de una de ellas fue quien alertó a la Policía de que no habían vuelto, mientras ellas trataron de enviar un vídeo alertando de su situación. No obstante, no tenían cobertura, por lo que la divertida grabación se viralizó una vez que ya habían sido encontradas.

Los policías rastrearon la última señal de los teléfonos móviles. Muy cerca encontraron el vehículo y a ellas. Todo acabó con final feliz. Pero, más allá del susto, fue muy gracioso la manera tan peculiar que hasta ellas mismas decidieron subirlo en las redes. Cuentan que:

Durmieron “colgadas de dos árboles”.

“Dios quiera que alguien mande este mensaje y nos vengan a rescatar”, aseguran. Eso sí, sin perder la sonrisa ni los nervios, pues a ambas se les ve bastante tranquilas. “Hemos pasado lo que pasamos, pero lo pasamos bien, pero ya está. No es para repetir. Así que bueno, los amamos a todos”.

