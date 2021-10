Mujer vende paletas para pagar su boda y crea polémica en redes

La polémica se ha apoderado de TikTok debido a un video que se volvió viral en donde vemos a una joven que está en la búsqueda de lograr su sueño, casarse. Sin embargo en la grabación, dio a conocer que para poder concretar la boda de sus sueños, ha tenido que vender paletas para pagar todo lo necesario para el gran día.

Sin embargo, otra joven no estuvo de acuerdo con ella y subió un nuevo video diciéndo que debería ser realista y no casarse si no tiene dinero para poder hacer una gran fiesta. Mencionó que no tiene caso gastar el dinero que aún no tiene.

Sobre este comentario, decenas de chicas en la aplicación TikTok salieron a defender a la primera mujer que tiene el sueño de concretar su boda, mencionando que no existen limitantes para hacer realidad las metas en la vida y que cada quien vive su proceso de acuerdo a lo que le gusta y a lo que le da prioridad.

Mujer en TikTok crea polémica

Fueron tantos los comentarios de los internautas defendiéndo a la primera mujer que incluso cerró su cuenta de TikTok, para que le dejaran de llegar comentarios de odio. En la imagen de aquí abajo vemos que una internauta escribió lo siguiente.

"No aguantó, son de las que tiran la piedra y esconden la mano. Para qué se mete a hablar si no va a aguantar".

Otra de las influencers que comenzó a hablar del tema fue Zacil Jimenez, quien arremetió contra la segunda mujer diciéndo que no tiene razones para meterse en la vida ajena y que esta incluso en algún otro video habló mal de ella sacándo sus palabras de contexto.

Todo esto se volvió viral rápidamente pero hasta el momento la chica que vende paletas no ha salido a vuelto a TikTok.

¿Quién es Zacil Jimenez?

Zacil es una tiktoker originaria de Cozumel, Quintana Roo. Su video más famoso fue cuando grabó diferentes poses para tomar fotografías. Desde hace muchos años había intentado ser influencer hasta que llegó la popularidad de TikTok, lo que la impulsó a conseguir su meta.

