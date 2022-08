Mujer vende “fetiches”, oferta su ropa interior usada y uñas

Como se ha mencionado en La Verdad Noticias, el contenido erótico está en auge muchas personas han sacado a relucir sus fetiches, muchos de los cuales no tienen nada que ver con fotos o videos, notando eso, Rebekka Blue cumple los deseos de ese tipo de usuarios y ahora la mujer vende “fetiches”.

Sí, Rebekka una joven de 28 años de Wilmington, Carolina del Norte, ahora dice ser millonaria con la venta de uñas de los pies, caspa, ropa interior usada e incluso un dispositivo intrauterino.

Dicha información la dio a conocer en una entrevista con la agencia South West News Service que fue retomada por The New York Post.

¿Mujer vende “fetiches”?

La mujer vende “fetiches” y dice que con esto gana entre 5 y 10 mil dólares al mes.

Rebekka dijo que no suele tirar mucha basura ya que todo lo que ocupa lo guarda en su bolso para venderlo más tarde. Este negocio le deja ganancias entre 5 mil a 10 mil dólares mensuales, unos aproximadamente 206 mil pesos como máximo.

¿Cómo empezó a vender este tipo de cosas?

Rebekka dijo que era stripper y un día uno de sus clientes le pidió que le vendiera su vestuario por 20 dólares y cuando comenzó como modelo de cámara web conoció la demanda por la ropa interior usada y otros artículos inusuales. Fue entonces que todo inició.

Comercializando prendas y otros elementos personales, la mujer no tardó en convertirse en millonaria, algo que atribuye al impacto que ha tenido su trabajo en redes sociales como TikTok.

“Fue pan comido compartir mi experiencia en las redes sociales, lo que no solo hizo crecer mi negocio, sino que me permitió comenzar una empresa de entretenimiento”, dijo.

La mujer vende “fetiches” entre ellos un DIU

“La gente piensa que es una locura” pero hay quienes pagan y la mujer vende “fetiches”.

Entre los objetos más raros que ha vendido, en relación a la fetiche de sus clientes, fue el caso de su dispositivo intrauterino (DIU), Rebekka cuenta: “Un cliente me ofreció cuatro cifras por tener algo que estuvo dentro de mi cuerpo durante casi cinco años”, además que ha vendido una prueba de embarazo.

“Vendí la fantasía. Casi escribí un guión, como si estuviéramos en una película, sobre esta prueba de embarazo”, dijo Blue.

“La gente piensa que es una locura, pero estoy vendiendo esperanza, alegría y amor en un ambiente seguro”, añadió la joven.

“Mi objetivo en esta industria es proporcionar un cambio legal para impulsar los derechos de los que vendemos cosas raras; los procesadores de pago no nos protegen, nuestra seguridad no está protegida. El objetivo es tener más derechos para nosotros porque este es un negocio legítimo y merecemos ser tratados como dueños”, concluyó Rebekka Blue.

Y aunque la mujer vende “fetiches” también es la autora del libro Slutrepreneur Secrets: The Keys to Start your E-Commerce Empire.

