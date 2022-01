Mujer tira las cenizas de su esposo a la basura tras sufrir años de abusos

La muerte de un ser querido significa un gran dolor para los familiares en la mayoría de los casos, donde su pérdida deja un vacío que no se llena con nada y buscan preservar su memoria con cualquier cosa que los identificaba, aunque no es el caso con todos los fallecidos.

Por más cruel que suene algunas personas se alegran de la muerte de familiares o seres queridos, siendo el caso de una mujer que se hizo viral en Oklahoma en Estados Unidos por las acciones que tomó tras la muerte de su esposo.

En un video que se hizo viral en redes sociales, una mujer llamada Marsha Widener decidió darle una despedida a las cenizas de su esposo, pero tirándolas a la basura, pues vivió una vida de sufrimientos a manos del fallecido y finalmente obtuvo su venganza con su muerte.

Aunque este suceso tuvo lugar en el año 2017, por alguna razón ha comenzado a circular nuevamente en redes sociales, donde la mujer causó un gran impacto tras tirar tanto la urna como las cenizas de un hombre identificado como Donald Lee, directamente a la basura.

Cabe mencionar que esto no fue una falta de respeto a la memoria del hombre, sino que la mujer lo hizo para finalmente dejar atrás todo el sufrimiento físico y emocional que el hombre le causó en vida, mencionando que lo tiró a la basura por que ni siquiera sus familiares quisieron las cenizas tras recuperarlas del crematorio.

Te informamos en La Verdad Noticias que en el video compartido por el canal de Youtube Final goodbye to the hasta bastard, los comentarios de apoyo para Marsha no se hicieron esperar y muchos le desearon que pronto pueda vivir muy Feliz.

Por otro lado, este video demostró lo que puede generar para las víctimas deshacerse finalmente de sus agresores, ya que debido a que la ley no siempre es justa, la muerte es la forma definitiva en la que finalmente pueden vivir tranquilas.

