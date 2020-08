Mujer sufre un encuentro mortal con un tiburón y se vuelve viral (VIDEO)

Un hecho impactante ha generado gran asombro en diversas plataformas de las redes sociales, luego de que una mujer protagonizó un escalofriante video viral al sufrir un repentino encuentro con un tiburón de aproximadamente dos metros y medio de largo, justo cuando se encontraba nadando en las tranquilas aguas marinas de las Bahamas. Se trata de Iso Machado, una mujer que reside en la ciudad de Miami, Estados Unidos, pero decidió tomar unas cortas vacaciones.

Los encuentros entre tiburones y personas suelen terminar mal

La mujer y el tiburón quedaron frente a frente

La mujer, quien el pasado viernes celebraba su cumpleaños a bordo de una embarcación, decidió aventarse por un tobogán inflable que desembocaba en el mar. Sin embargo y para su sorpresa, un tiburón nodriza se encontraba nadando en la misma zona que ella, hecho que convirtió el peligroso encuentro en una tendencia que se sigue replicando en las noticias de hoy dentro de varias plataformas digitales.

Pocas personas pueden presumir haber sobrevivido a un encuentro de este tipo

En el siguiente video viral se puede observar que a los pocos segundos de que la mujer cayera al mar, el enorme tiburón se le acerca lentamente con gran curiosidad. "No te alteres, no te alteres", se escucha gritar a uno de los acompañantes. "Mientras bajaba, uno de los miembros de la tripulación gritó y señaló desde la cubierta, lo que llamó toda nuestra atención", comentó Kevan Sarota, autor del video. "Al acercarse el tiburón, no pudimos averiguar de qué tipo era", agregó.

La mujer no supo el peligro que corría pero al final mantuvo la calma

Ante esta crítica situación, los acompañantes de Machado decidieron saltar al agua para asegurarse de que todo estuviera bien. A pesar de toda la angustia de los espectadores, la mujer nunca perdió la calma durante el encuentro, incluso, ella misma reconoció que se encontraba "realmente feliz, además de sentirse muy afortunada por ver a un tiburón tan cerca. ¿Cuál hubiera sido tu reacción en caso de encontrarte con uno de estos depredadores? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.