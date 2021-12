Mujer se rompe la pierna al caer de una resbaladilla y se vuelve viral.

Un video se ha vuelto viral en redes sociales por mostrar el momento en que una mujer se desliza por una resbaladilla sobre una colina y se rompe la pierna accidentalmente al momento de finalizar su trayecto camino hacia abajo.

Si bien las resbaladillas y toboganes representan en múltiples ocasiones un potencial peligro para los niños (por aquello de los golpes y caídas), lo cierto es que también son una amenaza para los adultos que buscan un poco de diversión, como el caso de esta mujer que terminó por ser viral en TikTok, plataforma en donde originalmente se publicó el video de corta duración.

Compartido por el usuario de TikTok @sal.orellana bajo el título “My friend sent me this video of his cousin #fail #fyp #funny” (Mi amigo me mandó este video de su prima #fail #fyp #funny), el video rápidamente se viralizó en la red social y posteriormente en las demás plataformas donde alcanzó millones de reproducciones y miles de comentarios.

Mujer se vuelve viral en TikTok tras sufrir caída

Internet está repleto de videos de personas sufriendo todo tipo de caídas que, sin efectos especiales ni chistes de guion hacen sonreír a los internautas de todo el mundo. Porque el humor negro ya existía antes de Internet, pero los llamados #fails han llegado para alimentar al monstruo y hacerlo masivo.

Recientemente, informamos el caso de un hombre que se aventó del piso 25 de un lujoso edificio en Tijuana y se hizo viral entre los internautas de la República Mexicana por las impactantes imágenes registradas en el video.

Videos de caídas, una "droga" de los internautas

Claro que no se puede culpar a los pobres desgraciados, como la mujer del video en TikTok, de que con sus accidentes, peripecias y bochornosas escenas sirvan de entretenimiento a todo hijo de vecino: no hay popularidad sin audiencia. Sin embargo, los videos de caídas se han convertido en una "droga" de la que no pueden prescindir los internautas.

La Verdad Noticias informa que, a pesar de que la mayoría de este tipo de videos virales provoca un sentimiento contradictorio (algo entre lástima, gracia y vergüenza ajena, en dosis variables), poseen un componente adictivo: necesitas llegar al final. Un colofón que se disfruta sin saber muy bien por qué.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.