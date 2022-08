Mujer se queja de niños en aviones y pide ‘vuelos solo para adultos’.

Una mujer se volvió viral en redes sociales después de pedir a las aerolíneas que ofrecieran vuelos sin niños después de pasar tres horas en avión frente a un niño que lloraba.

Morgan Lee, que se hace llamar @mooorganic en TikTok, hizo la sugerencia en un video que publicó la semana pasada donde se podía escuchar el grito de un niño en todo momento.

"¿Por qué no existen los vuelos solo para adultos? Pagaría tanto dinero (por eso)", escribió en el texto superpuesto del video, que al momento de escribir este artículo tiene más de 55,600 me gusta y ha sido visto casi 700,000 veces.

¿Por qué la tiktoker pidió 'vuelos solo para adultos'?

La tiktoker viral explicó a sus seguidores en su sección de comentarios que, a pesar de usar auriculares con cancelación de ruido durante las tres horas de duración de su vuelo, todavía escuchó los gritos. Además, afirmó que el niño molesto estaba pateando su silla.

"Tengo auriculares con cancelación de ruido, el niño tenía BIEN más de 5 años y se sentó directamente detrás de mí mientras pateaba mi silla mientras la madre dormía", escribió en un comentario.

Y es seguro decir que la publicación dividió a los usuarios de las redes sociales. Algunos padres no consideraron la sugerencia de Lee en absoluto y la criticaron por ser desconsiderada con las dificultades que implica la crianza de los hijos, y un usuario comentó: "Esto fue más difícil para mamá que para ti".

Otra comentó que si quiere pagar "tanto" por vuelos sin niños hay una solución fácil, aunque no barata: "Existen, se llaman vuelos privados".

Un tercer usuario dijo: "Como padre, estoy 100% de acuerdo. Me encantaría estar en un avión y no recibir miradas sucias o gruñidos de personas enojadas a las que no les gustan los niños o el ruido".

Sin embargo, algunos padres fueron más comprensivos en sus respuestas y afirmaron que ellos también pagarían más para tener algo de paz.

Una madre describió: "Como mamá, también quiero un vuelo solo para adultos", mientras que otra intervino y dijo: "¡Soy madre y estoy de acuerdo! Pagaría más por un vuelo solo para adultos. ¿Por qué todos están tan indignados? Ella no está sugiriendo tirarlos por la ventana".

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Mujer es la única pasajera en avión debido al coronavirus

La petición de ‘vuelos solo para adultos’ no es nueva

La petición de ‘vuelos solo para adultos’ no es nueva.

Y parece que la sugerencia de Lee ciertamente no es nueva. Según una encuesta de 2017 publicada en Business Insider, algunos padres que participaron creían que deberían sentarse en una sección específica para ellos y sus hijos.

Según información obtenida por La Verdad Noticias, en 2019, Japan Airlines introdujo asientos con un pequeño ícono de bebé que indicará a los pasajeros qué espacios ocupará un bebé de dos años o menos, permitiéndoles elegir asientos lejos de cualquier posible ruido (y olor).

Además, otras aerolíneas internacionales como AirAsia, IndiGo, Malaysia Airlines y Scoot Airlines también han respondido a las solicitudes de aviones sin niños y han introducido zonas libres de niños.

¿Te gustaría que las aerolíneas implementarán vuelos solo para adultos? Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram