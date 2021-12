Mujer se queda sin ahorros por culpa de su mascota

El perrito hizo pasar momentos de angustia a su dueña.

Una cibernauta que responde al nombre de Fernanda Ramírez se hizo viral en TikTok por mostrar que su mascota, un adorable perro llamado Tobías, había destrozado todos sus ahorros, lo cual ocasionó que algunos usuarios de dicha plataforma creyeran que se trataba de su aguinaldo.

En la grabación podemos observar varios billetes de 500 pesos destrozados para después enfocar al perrito culpable de dicho acto, quien logró cautivar con su adorable mirada a todos los usuarios de Internet. El clip fue acompañado del audio ‘Mis Ahorros, Mis Ahorros’, lo cual le dio un toque divertido a la tragedia económica de la joven.

“Chale firulais, ya no hay pa’ las croquetas”, “Su carita me hacen querer perdonarlo”, “Quisieron que juegues al rompecabezas con ello”, “Me dio harto coraje de solo verlo” y “Si enoja pero son animales, ellos no saben” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video compartido en TikTok, mismo que ya superó los 59.4 mil reproducciones.

Dueña estuvo a punto de perder 7,500 pesos

La dueña del animal explicó la situación en un nuevo video para TikTok.

Debido a que el video se hizo viral, la joven compartió otro clip donde explica que el dinero destrozado no correspondía a su aguinaldo, pese a lo que muchos lo pensaron. Asimismo reveló que el adorable canino rompió 7,500 pesos, los cuales utilizaría para pagar su título universitario.

Sin embargo no todo es malo, pues ella aseguró que pudo recuperar la mayoría de su dinero gracias al banco, quien aceptó cambiarle los billetes rotos por unos nuevos. Finalmente, la joven dejó en claro que no le hizo daño al animal, pues sabe que fue su culpa y no de ellos.

¿Por qué los perros rompen todo?

Aburrimiento, falta de estimulación ambiental o soledad son algunos factores que provocan ansiedad en los perros.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el perro destroza las cosas debido a que no tienen un ambiente con suficientes estímulos físicos o mentales, lo cual provoca que se aburran y busquen sus propias actividades. Esta información complementa todo lo que debes de saber acerca de los perros.

