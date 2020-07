Mujer se inyecta relleno facial y acaba con la cara deformada (VIDEO)

A través de Instagram se compartió un video viral que ha causado miles de reacciones entre los usuarios. Se trata del radical cambio que sufrió en el rostro una mujer tras abusar del relleno facial. Como era de esperarse las imágenes rápidamente cobraron popularidad en las principales redes sociales.

La mujer quería cambiar algunos rasgos de su apariencia, pero su obsesión por los retoques estéticos la ha llevado demasiado lejos. Estamos hablando de Anastasiia Pokreshchuk, una modelo ucraniana de 31 años, que ha sorprendido a miles de internautas en Instagram luego de compartir fotos de su actual apariencia.

Para los usuarios de Instagram, donde tiene más de 159.000 seguidores, la modelo ha adquirido un rostro aterrador por el exceso de relleno en sus pómulos. Sin embargo, ella asegura estar feliz con su nueva apariencia, y señala que no se arrepiente de haberse hecho los retoques.

Según indicó en una entrevista para el programa This Morning de ITV, ha gastado demasiado dinero en rellenos faciales hasta la fecha, pero no piensa dejar de hacerlo hasta cambiar por completo su look anterior. Sin duda el video viral de Instagram ha dejado a miles con la boca abierta.

La mujer se mostró feliz con su relleno facial

“Me encanta este look, antes era un ratón gris. Mi nariz era demasiado grande, ahora tengo labios y mejillas y se ve bien”, comentó Pokreshchuk en el programa de la televisión inglesa. Las fotos y videos de la mujer han dado la vuelta al mundo tras ser difundidas en redes sociales.

El extremo cambio de su rostro desató diversas reacciones y comentarios acerca de su peligrosa obsesión por el relleno y las cirugías plásticas. Y es que la mujer ha admitido que ella sola se inyecta la cara con rellenos de ácido hialurónico de acuerdo con las instrucciones de un tutorial de un médico.