Mujer se convirtió en madre a los 66 años y rompió el Récord Guinness

La experiencia de vida de una mujer se volvió viral en redes sociales, luego de que al llegar a la tercera edad decidiera tener una hija y además se dedicara a criarla, una historia merecedora de un récord Guinness.

Se trata de Adriana Iliescu, una profesora universitaria, filóloga y autora de libros infantiles rumana, que en 2005 hizo historia cuando dio a luz a su hija, Eliza, a los 66 años.

"Intento no mirarme al espejo, porque no lo disfruto”, dice Adriana, escritora y profesora universitaria a tiempo parcial de literatura rumana, que vive con Eliza en un piso de dos habitaciones en la capital rumana, Bucarest.

Adriana Iliescu y su hija

Adriana asegura que nunca ha tenido complicaciones de salud debido a su edad.

Lo que más llamó la atención entre los internautas es la rareza de la situación, pues no solo se trata de una mujer mayor teniendo una hija que podría poner en riesgo su salud, sino que Eliza es su hija biológica, pero no su hija genética.

Esto se debe a que Eliza se gestó en el vientre de la mujer al ser concebida por un óvulo y un esperma donados. Fue gracias a la fertilización in vitro que la profesora pudo cumplir su sueño de ser madre.

Eliza en su infancia.

Según los informes, la Sra. Iliescu se sometió a un tratamiento de fertilidad durante nueve años antes de que naciera su única hija, Eliza, incluidos procedimientos para revertir los efectos de la menopausia, antes de ser inseminada artificialmente. De hecho, dio a luz a trillizos, pero dos nacieron muertos.

Eliza nació en la Maternidad Giulesti de Bucarest el 16 de enero de 2005, mientras que Iliescu nació el 31 de mayo de 1938, por lo que actualmente tiene 83 años.

En forma y saludable

Adriana y Eliza viven de la pensión de poco más de 300 dólares mensuales de la madre.

En 2008, Adriana Iliescu declaró que está sana y en forma, y que Eliza está bien.

“Estoy en forma y saludable, y nunca he tenido ninguna enfermedad. No fumo, y no bebo. Si vivo tanto como mis padres, Eliza tendrá 20 años cuando yo muera. Creo que todavía tengo mucho que darle”, dijo la madre más longeva del mundo.

Durante algunos años, Adriana Iliescu mantuvo el récord Guinness como la madre biológica de mayor edad, siendo la primera persona en el mundo en ganar esa distinción por concebir en una edad avanzada. La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.