Mujer se casa con su esposo y la ex de él en la India

Hoy en día el amor es el amor, y las redes sociales nos han dejado claro en varias ocasiones, que no hay nada que una persona enamorada no haría por ver a su amado o amada feliz, incluso si son medidas muy extremas.

Y es que una historia de verdadero amor se volvió viral en las redes, pues una pareja decidió aceptar a una tercera persona, para complementarse, se trata de un matrimonio, con residencia en Tirupati del distrito Chittoor, en el estado de Andhra Pradesh al sur de la India.

Y es que Kalyan, un creador de contenido, que vive junto con su esposa Velma, con quien apenas lleva dos años de relación, redefinió lo que significa el “juntos hasta la muerte”, pues le abrió la puerta a nada menos y nada más que a la ex novia de su marido, en mutuo acuerdo cabe resaltar.

¿Cómo sucedió?

Resulta que todo comenzó, cuando Velma, se percató que su esposo no era plenamente feliz, por más que esta se esforzaba, había algo que a él le faltaba, y era que extrañaba mucho a su ex pareja.

La mujer preocupada por el hombre, decidió hacer algo insólito, y es que buscó a la ex pareja, quien también es una reconocida influencer en la India, para que compartieran el vínculo matrimonial.

Puesto que el hombre, siempre estaba de mal humor y cabizbajo, por lo que era tanto su amor por él, que no lo soportó y decidió incluir a Nithya Sree, quien no podía creer que su ex aún la seguía amando.

!Que vivan los novios¡

La mujer muestra su vida feliz a lado de su pareja

Pero fue hasta el pasado 24 de septiembre que el trío, dio a conocer que recientemente se habían casado de manera formal, creando así un matrimonio trilateral. La feliz celebración quedó captada en fotografías difundidas en redes sociales, en donde han mostrado que viven felices para siempre.

Aunque, a muchos esta historia le parezca descabellada e incluso difícil de creer, muchos internautas han reconocido que no debió ser fácil para la primera esposa sobrellevar esta situación, por otro lado también hay comentarios al respecto sobre que pudiera ser una historia ficticia, informó La Verdad Noticias.

