Mujer se DESNUDA y usa su calzón como cubrebocas para que la atiendan (VIDEO)

Cansada de que no la atendieran por no usar cubrebocas una mujer se enojó y se desnudó frente a varios clientes para así usar su calzón como cubrebocas, hecho que quedó registrado en un video viral que ha empezado a circular en redes sociales.

Como sabemos debido a la pandemia de coronavirus autoridades de varios países han establecido el uso de cubrebocas como una medida obligatoria para evitar la propagación de la enfermedad, sin embargo algunas personas parecen ignorar por completo dicha medida, saliendo a la calle sin ningún tipo de protección, tal es el caso de esta mujer que se hizo viral en redes sociales.

Se desnudó y usó su calzón como cubrebocas

Son varios ya los videos que han aparecido en la red sobre personas que se niega a usar cubrebocas, sin embargo esta mujer llevó las cosas a los extremos, pues se desnudó en medio de un establecimiento, sin importarle que en el lugar se encontraban varias personas más.

De acuerdo con la información preliminar la mujer acudió a la compañía postal Nova Poshta, en la capital de Ucrania, sin embargo no llevaba cubrebocas, así que le pidieron que usara la mascarilla para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19, pero la mujer se negó, tal como se ve en el video viral.

Medios locales indicaron que empleados del establecimiento le recriminaron al mujer por su irresponsabilidad y le ofrecieron un cubrebocas para que fuera atendida, sin embargo la mujer se negó, por lo que los trabajadores se negaban también a brindarle el servicio.

Después de varios minutos la mujer se enfureció porque no la atendían, así que sin dudarlo se desnudó frente a todos, sin importarle que en el lugar había otros clientes, no conforme con eso la mujer se quitó la ropa interior y posteriormente se la colocó en el rostro a modo de cubrebocas, pese a su osada acción la mujer no fue atendida, al menos no de forma inmediata, pues mientra llevaba a cabo su hazaña la empleada se retiró del lugar tal como se ve en el video viral.