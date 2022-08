Mujer roba decena de Nutellas en el supermercado, dice fue un antojito

Cómo ha dicho anteriormente La Verdad Noticias, TikTok trae de todo tipo de videos, ahora circula uno donde un guardia de seguridad de un supermercado detuvo a una fémina luego de atraparla hurtando, pero lo mejor llegó cuando después que la mujer roba decena de Nutellas en el supermercado aseguró que era un antojo.

El video del usuario Bars, y que parece ser la cuenta del mismo trabajador, muestra a la persona sacando varios recipientes con “Nutella” de diferentes partes de su cuerpo.

De hecho, de entre su pantalón y blusa logra sacar al menos 10 frascos grandes de Nutella.

Mujer roba decena de Nutellas en el supermercado

10 envases de Nutella logró sacar la señora de entre su ropa y bolsa.

El video mostró una de las actividades más frecuentes dentro de las tiendas o supermercados, el robo de productos, en este caso una mujer llegó con ropas más anchas para que le alcanzará más espacio al momento de robar los productos.

En el TikTok se puede escuchar a una segunda trabajadora decir: “¿De dónde saca eso?”, para luego proceder a dejar las cosas en el carro.

“Ah... ¿Nunca has visto?”, replicó la mujer. Y no es todo, luego encaró a los trabajadores diciendo que “ustedes no pueden hacer esto (revisarla)”, aunque el guardia de seguridad si le contestó ¿pero usted sí puede robar?.

Te puede interesar: Ladrón es sorprendido en un predio de Mérida cuando se disponía a robar

Robo en supermercado

El video del robo dentro del supermercado se ha hecho viral.

Se desconoce cuál es la comuna y el local dónde ocurrió este hecho, pero el TikTok ha tenido varias reacciones en la plataforma web, donde el video cuenta con más de 2 millones de reproducciones y más de 3 mil comentarios.

“Otra razón para escoger los productos al final del estante”

“Próximamente lavo todo lo que compre”

“¿Y la dejan ir como si nada?”

“Deberían desinfectar esos productos”

Estas han sido algunas de las palabras de los usuarios que vieron sorprendidos que una mujer roba decena de Nutellas en el supermercado y tuvo el descaro de decir que fue un antojo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!