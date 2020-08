Mujer recibe su licencia de conducir con la foto de una silla vacía

Un extraño suceso ha generado gran sorpresa en miles de usuarios de diferentes plataformas de redes sociales, luego de darse a conocer la curiosa historia de Jade Dodd, una mujer norteamericana que actualmente reside en el estado de Tennessee, quedó muy desconcertada al recibir su nueva licencia de conducir con la fotografía de una silla vacía en lugar de una imagen de su rostro, hecho que de manera inmediata se volvió viral tras ser compartido.

La silla fue la protagonista de esta historia

La licencia fue toda una tendencia en redes

Pero eso no es todo dentro de este relato que llamó la atención en las noticias de hoy, ya que al parecer la explicación de lo ocurrido aún es más extraña. Debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus, Dodd tramitó la renovación de su licencia para conducir a través de Internet, por lo que la última foto de la joven registrada en el sistema del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) fue utilizada en su documento.

La licencia no tenía nada mas que la silla

La imagen que corresponde a una silla vacía y que se volvió viral a causa de un error cometido por uno de los empleados del DMV durante la última visita de Dodd, aseguraron autoridades del Departamento de Seguridad Nacional estatal. "La trabajadora del DMV no me creyó cuando dije: 'Oye, necesito que me corrijan mi licencia'. Entonces, ella buscó en el sistema y dijo: 'Oh, necesito a mi gerente para esto'", comentó Dodd ante el extraño suceso.

Mucha gente ha bromeado con este error

Ante esta situación, la joven señaló no sentirse enojada por el incidente, y asegura que ha tomado con humor todas las bromas de sus compañeros de trabajo, incluido su jefe, quien también se unió a las mismas por lo inusual de su documento. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional estatal aseguró que tan pronto fueron informados de la situación le proporcionaron una nueva licencia a Dodd con la imagen correcta. ¿Qué hubieras hecho tú si ocurre algo similar?