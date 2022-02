Mujer que rescató 30 perros teme que los canes la devoren; no puede alimentarlos

Los canes se han vuelto salvajes al estar encerrados y sin alimento/Foto: Infobae

En Córdoba, Argentina, una mujer ha pedido ayuda para sus perros y para ella misma. Ya que después de que falleció su esposo, la mujer quedó en una situación muy complicada económica y psicológicamente, por lo que ahora ya no puede alimentar a los más de 30 canes que rescató en algún momento.

Sin embargo, la mujer incluso ahora teme por su vida, ya que debido a que los animales ya no tienen comida, han comenzado a atacar y comerse entre ellos. Por lo que cree que en algún momento, los animales podrían devorarla a ella.

Reporteros del medio local “El Doce”, acudieron a la vivienda de la mujer y comprobaron que la jauría de perros viven en condiciones deplorables en el patio de una casa, ya que hay cadáveres de otros canes que fueron asesinados por el grupo, así como excremento en todas partes, moscas, ratas y basura.

Mujer de Argentina pide ayuda para que se lleven a sus perros

Los animales viven en terribles condiciones/Foto: Infobae

La afectada señaló que por el momento puede moverse entre los caninos sin problema, sin embargo, teme que ante el hambre que sufren los perros y las peleas, pueden atacarla y lastimarla.

Por ello, difundió su situación, pidiendo cualquier tipo de ayuda, pues ya no puede controlar a los perros. “Necesito que se los lleven”, solicitó. Ante el miedo que vive, optó por denunciar ante las autoridades para que evalúen que se puede hacer con los animales, sin embargo, hasta el momento sigue esperando una respuesta.

Le informaron que elementos de la Policía Ambiental de Argentina acudirían al inmueble para analizar el caso, pero sigue esperando una solución a su martirio. La orientaron también a acudir a levantar una denuncia, pues las autoridades poco pueden hacer si no tienen una orden judicial.

Vecinos también se quejan de los perros

Vecinos esperan que las autoridades ayuden a la mujer y a los animales/Foto: La 100

Tener treinta perros en casa no es algo cómodo, y al no estar con los debidos cuidados, la suciedad y mal olor son otra de sus problemáticas, señalando que no puede ni comer ni tomar agua, pues está lleno de moscas por los animales muertos.

Vecinos de la localidad ubicada en Argentina confirmaron las quejas de la mujer, asegurando que se llena de moscas y que el mal olor abunda por las tardes, por lo que esperan que las autoridades puedan hacer algo para que los perros vivan en mejores condiciones al igual que la mujer.

