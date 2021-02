Mujer pierde a su hijo y ¡lo encuentra al realizar un truco de TIK TOK!

Una de las experiencias más traumáticas que pueden experimentar una madre e hijo es que el niño desaparezca de la vista y en medio de cientos de personas. Pues bien, esto fue exactamente lo que le ocurrió a Jess Martini, madre de un niño de dos años que se extravió dentro del supermercado Kmart en Sídney, Australia.

La Verdad Noticias a través de las redes sociales de Jess Martini supo que en medio de la desesperación e incertidumbre, la madre recordó un sabio consejo que vio en Tik Tok para encontrar a su bebé y el que le ayudó a encontrar a su hijo.

Según relata la madre, en un momento de distracción dejó de ver a su hijo de dos años, por lo que uno de sus amigos que la acompañaba corrió de inmediato a la entrada para alertar a los trabajadores del lugar, mientras otro comenzó a buscarlo en el área donde había sido visto por última vez.

Jess Martini, quien vive en Sídney contó su traumática experiencia y como Tik Tok la ayudó.

Como era de esperarse, la madre comenzó a buscar a su pequeño mientras corría por todos los pasillos gritando su nombre, pero no tenía éxito, hasta que recordó un sabio consejo que había visto en Tik Tok:

“Debía gritar la descripción de su pequeño para alertar a las personas”.

“Si tu hijo se pierde en un lugar público, Dios no lo quiera, porque recuerden estas cosas pasan… lo que debes es hacer buscarlo en voz alta. No busques en silencio, necesitas buscar en voz alta, y lo que quiero decir con esto, es que comiences a gritar su descripción”, explicó Jess.

Para entender mejor lo que se debe hacer, Jese dijo: “Vas a sonar así: ‘Busco a un niño de cinco años, pelo cortó café, ojos café, piel blanca, polera amarilla y pantalones negros. Lo tienes que repetir mientras sigues buscando”, ejemplificó.

Finalmente, la mujer dijo que el sabio consejo que vio en la red social de Tik Tok es bueno ya que si alguien intenta llevárselo no pasará por desapercibido dado que ahora tendrás a todas las personas que estén cerca de ti, buscando a tu hijo, y no sólo serás tú.

“En el mejor escenario, alguien encontrará a tu hijo y te lo llevará, pero en el peor escenario, si alguien se está llevando a tu hijo, es probable que lo deje ir, porque no querrá tener esa clase de atención sobre él. Podrás parecer estúpida, pero es mejor parecer estúpida que lamentarlo”, concluyó.

Afortunadamente el truco de Tik Tok funcionó y un hombre localizó al niño y le gritó desde un pasillo para avisarle que su hijo estaba allí.

Te puede interesar: Los mejores trucos de TikTok para el cuidado de la piel

“Me volví por donde andaba y allí estaba. Un hombre pasó junto a él después de escucharme gritar. Si no hubiera estado gritando, ese hombre no habría tenido ni idea de que estaba buscando a Nathan. Nate habría pasado junto a él y no habría parpadeado”, contó la madre en sus redes.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.