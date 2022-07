Mujer pide “padrinos” de útiles escolares y luego se enoja con amiga

Los estudiantes están por volver a clases y el salario muchas veces no alcanza cuando se trata de múltiples pequeños en casa, pero en Facebook se ha viralizado como una mujer pide “padrinos” de útiles escolares y luego se enojó por haber sido exhibida.

En La Verdad Noticias dejaremos claro que esta tendencia salió luego que varios influencers regalaron útiles escolares a sus seguidoras de escasos recursos, denominándose "madrinas de útiles escolares", pero esta mujer la uso como una nueva tradición y se la aplicó a su amiga.

Fue la usuaria de Facebook que vive en Monterrey y que se identifica como Liliana De La Cruz, quien hizo una pregunta en la plataforma, luego que una mujer pide “padrinos” de útiles escolares.

Mujer pide “padrinos” de útiles escolares

"Pregunta seria, ¿hay padrinos de útiles escolares?”, dijo Liliana.

"Pregunta seria, ¿hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van dos amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso... se me olvido poner, que como no tenemos hijos que si podíamos", escribió.

Y para dar contexto a lo que sucedía Liliana realizó otra publicación en la que mostró las capturas de pantalla de WhatsApp entre ella y “la amiga”

La conversación

"Es que como he visto que tu esposo y tú aún no tienen niños, crees que pudieran ir de padrinos. Sí, padrinos de útiles, es que ya ves que tengo a mis dos bendis más", dijo la amiga

Al tomarla de sorpresa, Liliana le pregunta si eso existía, mientras la otra mujer le comenta que que sí, que "es como que lo más nuevo que se está usando", por lo que Liliana le dijo: "Mmm, no sé, déjame decirle a mi esposo y te aviso, vale", acto seguido cuestionó en Facebook si existían padrinos de útiles escolares.

Pide padrinos de útiles escolares y se indigna

Conversación viral de cuando una mujer pide “padrinos” de útiles escolares y se molesta.

Al paso de las horas, la mujer que pedía padrinos se indignó porque vio que Liliana preguntó en su Facebook si existían los padrinos de útiles a lo que le respondió.

"Pues déjame decirte que yo lo hice con buena intención y, como tú no tienes hijos, dije sí va a poder, pero ya veo que solo te burlas", agregó.

Liliana dijo que la pregunta no lo hizo con burla, pero que además tenía mucho de no verla y ahora le anda pidiendo que si quería ser “padrino” de su hija, quien se graduó recientemente del kinder y ni siquiera la invitó a la graduación, la cual realizaron en una quinta.

"Para tener amigas así mejor no", sentencia Liliana.

Al final que la mujer pide “padrinos” de útiles escolares, pero como se enojó porque fue expuesta le dice: "Pues sabes que, no quiero ya tener nada que ver contigo porque me vas a quemar de seguro, así que bye, cuídate y nomas no pongas mi nombre".

